Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Perché Renzi attacca Conte? Vuole stare al centro dell’attenzione: suo obiettivo è disintegrarlo insieme al M5S”

“Perché Matteo Renzi ha cominciato sin dall’inizio ad attaccare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Prima di tutto perché è inaffidabile, poi perché vuole stare al centro dell’attenzione e infine, perché vuole disintegrare tanto Conte quanto il Movimento Cinque stelle”. Così Andrea Scanzi, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove. “L’unico elemento politico che vedo è che più si cimenta il rapporto Zingaretti-Di Maio-Bersani, più si crea il campo progressista, più non ha alcun ragion d’essere la forza – si fa per dire – di Matteo Renzi, perché a quel punto a chi parla Matteo Renzi? – si chiede il giornalista – Poi però ci sono due elementi, secondo me, proprio personali che ci sono sempre stati: il primo è il bisogno di Renzi di avere il centro dell’attenzione: io sono veramente convinto che tutto questo casino lui l’ha fatto anche solo per vedere per settimane i talk show parlare solo di lui – ha spiegato Scanzi – “L’ultimo aspetto che è forse il più importante è che Matteo Renzi detesta tutto ciò che è incarnato da Conte e dal Movimento Cinque stelle, quindi il grande sogno di Renzi era quello di entrare in questo governo e poi, in qualche modo, disintegrare tanto Conte quanto il Movimento Cinque stelle. Lo avrebbe fatto cadere anche un anno fa: se non è caduto il governo allora, è perché è arrivato il Covid, altrimenti sarebbe caduto sulla prescrizione. Ha aspettato un po’ fino a quando ha dovuto far saltare il banco. Infine, secondo Scanzi “la sensazione è che si sia sopravvalutato tantissimo Matteo Renzi. Quando lo si descriveva e lo si descrive – penso a persone intelligenti come Gianrico Carofiglio, come Beppe Severgnini – ‘è un talento puro’, ecco io trasecolo perché se è un talento puro Matteo Renzi, De Gasperi cos’era?”, ha concluso il conduttore.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.