alimentazione-d’inverno:-quali-sono-i-prodotti-di-stagione?

Oggi non siamo più abituati al ciclo delle stagioni perché sempre più spesso il mercato ci offre fragole d’inverno, arance d’estate e non si conoscono più i prodotti di stagione.

La dieta mediterranea consiglia di prediligere prodotti di stagione: ma quali sono quelli invernali?

VERDURA DI STAGIONE IN INVERNO

Gli orti sono tutt’altro che vuoti in inverno: più gustosi e meno costosi, i prodotti di stagione hanno solo vantaggi.

Troverete tra le verdure di stagione:

cavoli di ogni tipo (cavoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiori, broccoli);

ortaggi a radice (barbabietola, carota, rapa, pastinaca, ravanello, topinambur, patate);

cucurbitacee (zucca e zucchine);

alcune verdure a foglia verde (spinaci, sedano, lattuga, acetosa, crescione, catalogna, coste, erbette);

Senza dimenticare i grandi classici:

cipolla;

porro.

Un ultimo ortaggio forse che non si conosce e consuma abbastanza è il cardo, un cugino del carciofo.

Con queste verdure possibile fare piatti unici aggiungendo legumi (ceci, lenticchie, fagioli, fave) e creando gustose zuppe.

FRUTTA DI STAGIONE IN INVERNO

E per quanto riguarda i frutti? Oltre alle classiche mele e pere e cachi, gli agrumi sono indispensabili per l’inverno:

limone;

clementine;

mandarini;

pompelmo;

pompelmo rosa;

arancia rossa.

Bisogna tenere presente che con due arance al giorno garantiamo al nostro corpo l’apporto di vitamina C che necessita per stare bene e “resistere” al raffreddamento. (Scopri anche come evitare i malanni di stagione in questo articolo).

I frutti esotici sono invitanti e spesso presenti sulle nostre tavole in inverno (ananas, avocado, banana, frutto della passione, litchi, mango, papaia), ma è bene considerare che non sono prodotti locali e hanno un impatto ambientale non indifferente dovuto al fatto che vengono trasportati da paesi caldi e lontani.

FORMAGGI DI STAGIONE IN INVERNO

Anche i formaggi hanno la loro stagione: non hanno lo stesso sapore in estate e in inverno. Ciò dipende dal periodo di raccolta del latte, il cui gusto è legato al fatto che le mucche abbiano mangiato l’erba buona e fresca all’aperto o il fieno secco nella stalla. Tenendo conto del tempo di maturazione, il latte estivo viene spesso utilizzato per formaggi a pasta dura che richiedono stagionatura e che sarebbe meglio gustare in inverno. Per i freschi invece meglio aspettare l’estate.

PESCE DI STAGIONE IN INVERNO

Anche il pesce ha una sua stagionalità e non è disponibile tutto l’anno. Meglio conoscere i periodi di punta per comprare il pesce giusto al momento giusto.

In inverno, è possibile acquistare senza problemi:

luccio;

orata grigia;

gallinella rossa;

aringa;

merluzzo giallo;

giallo; sgombro;

merlano;

sardine;

sogliola;

acciuga;

alici.

I molluschi disponibili in inverno sono il calamaretto, calamaro, seppia, polpo e vongola verace.

CARNE DI STAGIONE IN INVERNO

Tra le carni cappone e anatra sono tipicamente invernali. Si consiglia di carni proveniente da allevamenti sostenibili, e se possibile di razze locali ci permette inoltre di essere dei consumatori attenti all’ambiente.

PRODOTTI DI STAGIONE: PERCHÉ SCEGLIERLI

Mangiare i prodotti nel loro naturale periodo di maturazione ha tanti vantaggi e dovrebbe diventare un’abitudine seguita da tutti.

In questo modo mangeremo la frutta e la verdura nel momento in cui sono più saporite e nutrienti, e sicuramente risparmieremo sui costi della spesa nel rispetto del pianeta.

Tutto questo, poi, ha svariati effetti positivi anche sulla nostra dieta: seguendo il ritmo della natura diventa decisamente più facile mantenere un regime alimentare vario ed equilibrato lungo tutto l’anno e garantire al nostro organismo la grandissima varietà di nutrienti di cui ha bisogno per funzionare correttamente e mantenerci sani e informa.

Attenzione infine ai cambi di stagione, momento delicato per chi soffre il cambiamento climatico (a volte repentino) manifestando spossatezza, irritabilità o ancora difficoltà a dormire.

Un’alimentazione sana ed equilibrata è il primo passo per superare questi periodi con la giusta energia.

IL SERVIZIO DI DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA DI AUXOLOGICO

Il Servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica è presente a livello ambulatoriale sia in Lombardia sia in Piemonte e offre un’assistenza dietologica completa e specialistica: l’approccio è sempre di tipo multidisciplinare con la presenza di figure quali nutrizionista, dietista, laureato in scienze motorie, ed è finalizzato all’impostazione di un corretto stile di vita attraverso la correzione della dieta e l’adozione di stili di vita sani.