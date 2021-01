AGGIORNAMENTO – Incidente Monteu Roero: prognosi di 90 giorni per il 19enne ferito

Spread the love

AGGIORNAMENTO ore 15.35 – E’ di 90 giorni la prognosi del ragazzo di 19 anni, coinvolto nell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Monteu Roero, dove un’auto, una Renault Clio, è finita contro il muro di una casa. Il giovane conducente dell’auto, è rimasto ferito, venendo soccorso da Vigili del Fuoco e 118 e successivamente elitrasportato in codice giallo al CTO di Torino, dove gli è stata diagnosticata una frattura ad una vertebra. Fortunatamente, il ragazzo non è in pericolo di vita e, anzi, verrà dimesso a breve.

AGGIORNAMENTO ore 10.55 – Incidente stradale questa mattina a Monteu Roero dove un’auto, una Renault Clio, si è schiantata contro il muro di una casa per cause da accertare.

L’impatto, attorno alle ore 8: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco di Alba e l’elisoccorso del 118 che hanno estratto dal veicolo e prestato soccorso al conducente dell’auto, un 19enne: il giovane, ferito, è stato elitrasportato al CTO di Torino in codice giallo.