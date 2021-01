Spread the love











Zaniolo pubblica una canzone dei The Giornalisti dedicata a Miss M e la cancella subito dopo. Per molti era indirizzata alla ex fiamma Madalina Ghenea. Ecco i particolari. Il presunto triangolo amoroso tra Nicolò Zaniolo, la modella Madalina Ghenea e la ex di lui Sara, è stata una tra le storie di gossip più seguite […]

L’articolo Zaniolo dedica una canzone alla Ghenea? Fa una “storia” e la cancella proviene da Leggilo.org.

