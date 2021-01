Usa Inauguration Day 2021. Donald Trump: “Arrivederci, Torneremo”. Biden: “È un nuovo giorno in America”

16.00 Jill Biden con mise color cobalto Markarian per inaugurazione

La futura first lady, Jill Biden, sceglie un completo color cobalto, con mascherina in tinta, del brand newyorchese Markarian lanciato nel 2017 dalla stilista Alexandra O’Neill, nota per le sue mise giocose con piume e lustrini. Il presidente eletto indossa invece Ralph Lauren, stilista americano “bipartisan” che ha firmato anche gli abiti dell’inaugurazione di Melania Trump e Hillary Clinton. Come vuole la tradizione, il completo indossato da Jill Biden per il giramento sarà donato allo Smithsonian.

15.54 Migliaia di donne indossano le perle per Kamala Harris

Centinaia di migliaia di donne si sono impegnate a indossare, nel giorno dell’Inauguration Day, uno dei due accessori feticcio di Kamala Harris, le perle o le sneakers Converse in onore della prima vicepresidente donna della storia Usa. Il New York Times rivela che a dicembre, l’ex capo della Marina in pensione Hope Aloaye, 46enne della Florida, ha fondato un gruppo su Facebook chiamato ‘Wear Pearls on Jan 20 2021’, ‘Indossa le perle il 20 gennaio 2021’, che ora conta 430.000 membri. L’idea era di celebrare Harris, che nelle occasioni importanti ha sempre indossato una collana di perle: lo ha fatto quando si è laureata alla Howard University, quando ha prestato giuramento al Congresso, al dibattito tv contro il vice presidente uscente Mike Pence, quando ha ricevuto il vaccino anti-Covid e, probabilmente, le indosserà anche oggi quando giurerà come vice di Joe Biden. “Rappresentano la solidarietà femminile”, ha spiegato la studiosa di storid della moda Darnell-Jamal Lisby.

15.51 (ora italiana) Obama si congratula con Biden”

“Congratulazioni al mio amico, il presidente Joe Biden! Questo è il tuo momento”: lo twitta Barack Obama prima del giuramento di Biden postando una foto che lo ritrae di spalle assieme al suo ex vice.

15.40 17 deputati repubblicani pronti a lavorare con Biden

Joe Biden incassa le prima aperture per riunire il Paese e lavorare in modo bipartisan al Congresso: 17 nuovi deputati repubblicani gli hanno scritto una lettera dicendosi pronti a collaborare con lui. “Crediamo fermamente che ciò che ci unisce come americani sia più grande di qualsiasi altra cosa che ci divide”, si legge nella lettera inviata dalla deputata texana Beth Van Duyne e firmata da altri suoi 16 colleghi. “In questo spirito speriamo di poter elevarci al di sopra della battaglia di parte per negoziare un cambiamento significativo per gli americani nella nazione e mantenere gli Stati Uniti come il Paese migliore del mondo”, prosegue il testo. “Gli americani sono stanchi dello stallo fazioso e vogliono semplicemente vedere i leader di entrambi i partiti lavorare su questioni importanti per le famiglie americane, i lavoratori e il business”, conclude la lettera.

15.24 Biden: “E’ un nuovo giorno in America”

Lo ha twittato il presidente eletto Joe Biden

15.20 Il capo della Sanità si dimette su richiesta di Biden

Il capo operativo della sanità Jerome Adams, il Surgeon General, si dimette su richiesta di Joe Biden. Il presidente eletto ha già nominato al suo posto Vivek Murthy.

15.02 Joe e Jill Biden arrivano alla Cattedrale di San Matteo

Il corteo di auto di Joe Biden e della moglie Jill è giunto alla Cattedrale di San Matteo, a Washington, dove il presidente eletto si raccoglierà in preghiera, prima del giuramento. Insieme a Biden, il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti, ci saranno anche i quattro leader del Congresso, compreso il repubblicano Mitch McConnell il democratico Chuck Schumer.

14.54 Donald Trump e Melania sono a bordo dell’Air Force One

Donald Trump e Melania sono partiti a bordo dell’Air Force One dopo il breve discorso di addio del presidente uscente alla base di Andrews. La coppia è diretta alla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida

14.40 Il discorso d’addio di Trump: “Combatterò sempre per voi”

“E’ stato un onore e un privilegio essere il vostro presidente”. Lo afferma Donald Trump nel suo discorso di addio dalla base di St. Andrews. “Abbiamo fatto tanto, sono stati 4 anni incredibili. Abbiamo sviluppato in pochi mesi un vaccino contro il Covid, un miracolo. Abbiamo tagliato le tasse e centrato molti obiettivi. Abbiamo il più grande Paese e la più grande economia del mondo” ha detto Donald Trump vantando i successi della sua amministrazione. “Continuerò a lottare sempre per voi. Vi amo. Ritorneremo in qualche modo. Ci rivedremo presto. Auguro grande fortuna e successo alla nuova amministrazione” dice Trump senza mai nominare Joe Biden. Melania: “Il mio più grande onore è stato essere la First lady”. Donald Trump ha ignorato il discorso che i suoi assistenti avevano preparato per lui in vista dell’evento di saluto alla Joint Base Andrews. Lo riferisce la Cnn citando fonti bene informate e precisando che Trump ha deciso di scartare il discorso dopo averlo letto questa mattina alla Casa Bianca.

14.35 Il capo staff Mark Meadows, il repubblicano più alto in grado alla base di Andrews

Il repubblicano di più alto livello presente al saluto di Donald Trump alla base di Andrews è il suo capo dello staff, Mark Meadows. Lo fa notare il Guardian, sottolineando così l’isolamento di Trump nel suo partito e fra i membri della sua amministrazione. Erano presenti tutti i figli di Trump, con coniugi e fidanzati.

14.35 Alla base di Andrews risuonano le note di “Gloria” di Umbero Tozzi

Alla base di Andrews, dove una piccola folla di amici e parenti aspettano Donald e Melania Trump per la cerimonia di commiato, risuonano le note della versione inglese di “Gloria”, il brano di Umberto Tozzi che era già stato utilizzato in altre occasioni durante le manifestazioni del presidente uscente. L’ultima, il 6 gennaio scorso, prima dell’assalto al Campidoglio a Washington da parte dei sostenitori di Trump.

14.14 Donald Trump e Melania lasciano la Casa Bianca per l’ultima volta

Donald Trump e Melania hanno lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca salendo a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews alle porte della capitale per una cerimonia di addio, prima di imbarcarsi sull’Air Force One e volare nella loro residenza di Mar-a-Lago, snobbando la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. “Goodbye”: sono le uniche parole che Donald Trump ha detto uscendo dall’abitazione presidenziale, rivolgendosi ai cronisti, secondo quanto riferito dalla Cnn. Per la sua ultima apparizione da first lady, Melania Trump ha scelto di vestirsi interamente di nero con i capelli raccolti in uno chignon.

14.00 Trump lascia una nota per Biden

Donald Trum, rispettando la tradizione, ha lasciato una nota per Joe Biden alla Casa Bianca. Lo riferisce la Cnn citando una fonte dell’amministrazione.

14.00 Melania lascia una lettera di benvenuto a Jill Biden

Melania Trump ha lasciato “un breve messaggio di benvenuto” a Jill Biden. A renderlo noto è stata la Cnn, precisando che non sono noti al momento nel dettaglio i contenuti del messaggio.

Biden firmerà 17 ordini esecutivi per ribaltare le politiche di Trump

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo primo giorno alla Casa Bianca firmerà 17 ordini esecutivi che ribalteranno alcune politiche del predecessore Donald Trump. Lo riferisce una nota dello staff di Biden che, si legge, “agirà non solo per contrastare i danni più gravi inflitti dall’amministrazione Trump ma anche per iniziare a far andare avanti il Paese”.

Usa, Biden si commuove nell’ultimo discorso prima del giuramento

Fra i provvedimenti che Biden firmerà poco dopo il giuramento ci saranno il ritorno degli Usa nell’Oms, la sospensione della costruzione del muro anti migranti ai confini del Messico, l’annullamento del ‘muslim ban’ (la controversa sospensione degli ingressi dei cittadini di alcune nazioni a maggioranza musulmana), l’obbligo di mascherina nelle proprietà federali, il ripristino della protezione di alcune riserve naturali e il blocco dei pignoramenti per milioni di americani in difficoltà economiche a causa della pandemia. Biden intende inoltre sottoporre al Congresso una riforma dell’immigrazione che aprirà di nuovo a milioni di stranieri senza permesso di soggiorno sul territorio Usa un accesso legale alla cittadinanza.



Mosca apre a Biden sul trattato New Start per limitare le testate nucleari

La Russia accoglierà di buon grado gli eventuali sforzi di Joe Biden per estendere il trattato New Start che limita a 1.550 le testate nucleari che Usa e Russia possono schierare e che termina il 5 febbraio: lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. “Sapete che la Russia e il presidente russo hanno più volte difeso la conservazione di questo documento”, ha dichiarato Peskov, aggiungendo che se gli Usa “dimostreranno la volontà politica di preservare il documento con una estensione iniziale, ciò può solo essere accolto positivamente”. Lo riporta la Tass.

Michel invita Biden in Europa per un vertice straordinario

“Nel primo giorno del suo mandato, invito il presidente Biden in Europa per prendere parte a una riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles che si possa tenere in parallelo a un vertice Nato”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando alla plenaria del Parlamento europeo.

Nel giorno più buio di Trump, la figlia Tiffany annuncia felice il fidanzamento alla Casa Bianca

La figlia minore di Donald Trump, festeggia: Tiffany Trump (23 anni) si è fidanzata e lo ha annunciato giuliva su Instagram pubblicando una foto di sé con Michael Boulos (27 anni), sotto il colonnato della Casa Bianca. Evidentemente ignara, o insensibile, al fatto che siano le ore più cupe per il presidente, che non avrebbe voluto lasciare il mandato e ha lottato fino alla fine per rimanere alla Casa Bianca.

Tiffany – l’unica nata dall’unione di Trump con Marla Maples – negli ultimi quattro anni è sempre rimasta defilata rispetto ai fratelli. Adesso però sembra essersi voluta prendere la rivincita, anche se un po’ fuori tempo massimo: “E’ stato un onore festeggiare molte pietre miliari, occasioni storiche e creare ricordi con la mia famiglia qui alla Casa Bianca, nessuno più speciale del mio fidanzamento con il mio fantastico fidanzato Michael!”. Michael Boulos, è stato descritto da Town & Country come un “rampollo di una ricca famiglia straniera” e da Vanity Fair come un “erede di una fortuna miliardaria”.