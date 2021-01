usa-2021,-con-400-luci-biden-e-harris-ricordano-i-morti-di-covid

Spread the love

Joe Biden e Kamala Harris hanno partecipato a una cerimonia per ricordare i morti per Covid, che hanno raggiunto quota 400.000 negli Stati Uniti. La commemorazione ha offerto ai famigliari delle tante vittime della pandemia morte da sole di dire loro addio ufficiale. Al Lincoln Memorial, quattrocento luci, a simboleggiare il numero dei deceduti, si riflettono e illuminano le piscine sottostanti.

Diversamente da Donald Trump, che ha sempre negato la portata della pandemia, il presidente eletto ha scelto – come primo atto a Washington – di presenziare con la sua vice, Kamala Harris, a una cerimonia “per ricordare chi non c’è più e guarire”. Joe Biden ha segnalato che onorare quel dolore e il terribile bilancio dello scorso anno sarebbe stato al centro della sua amministrazione.

(afp)

A introdurli il cardinale Wilton Gregory, l’arcivescovo di Washington. “Saremo probabilmente separati fisicamente, ma siamo uniti nello spirito”, ha detto la vicepresidente eletta.

Le campane della cattedrale di Washington hanno suonato a morto battendo 400 rintocchi come omaggio alle 400mila vittime, un rintocco ogni mille persone morte. Le campane hanno suonato per 40 minuti di fila. “Ci uniamo a Joe

(afp)

attedrale intanto era proiettata la scritta luminosa: “Signore, nella tua misericordia, ascolta le nostre preghiere”.

Il presidente eletto – che ha perso la prima moglie e una figlia in un incidente d’auto e il figlio Beau per un cancro che l’ha colpito a 46 anni – ha detto agli americani che condivideva il loro dolore: “A volte è difficile ricordare, ma è così che guariamo. È importante farlo come Nazione”, ha detto prima che le 400 luci fossero illuminate lungo i bordi della piscina del Lincoln Memorial.

Biden e sua moglie, Jill Biden, hanno assistito in silenzio, insieme al vicepresidente eletto Kamala Harris e suo marito, Doug Emhoff, mentre i riflessi delle luci brillavano nell’acqua. Centinaia di paesi, città e comunità in tutto il paese si sono unite al tributo, illuminando edifici dall’Empire State Building a New York allo Space Needle a Seattle.

Il cardinale Wilton Gregory, arcivescovo di Washington, ha pronunciato l’invocazione e la cantante gospel Yolanda Adams ha eseguito “Hallelujah” dopo che Biden ha parlato. Harris ha parlato brevemente al memoriale, sottolineando che “per molti mesi, abbiamo sofferto da soli. Stasera iniziamo a guarire insieme”. “Anche se possiamo essere fisicamente separati, noi, il popolo americano, siamo uniti nello spirito e la mia costante speranza, la mia costante preghiera, è che usciamo da questa prova con una nuova saggezza: dobbiamo amare i momenti semplici, immaginare nuove possibilità e aprire i nostri cuori solo un po’ di più gli uni agli altri”, ha detto Harris.