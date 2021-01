Home » Tv » Uomini e Donne » Uomini e donne, Sophie delude Matteo: “Ho baciato Giorgio”

Sophie Codegoni, tronista di Uomini e donne, fa spegnere le telecamere in esterna con un corteggiatore per poterlo baciare in modo indisturbato, la delusione di Matteo, rivale in amore di Giorgio, è evidente. Ma la 18enne rimette tutto in equilibrio: la scelta non è ancora stata fatta…

La tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni, nella puntata di mercoledì 20 gennaio 2021, fa una splendida molto divertente esterna con Matteo, poi bacia di nascosto – chiede alla redazione di spegnere le telecamere – Giorgio. E alla fine? Rimette tutto in perfetto equilibrio: non ha ancora deciso chi dei due diventerà il suo fidanzato.

L’esterna tra Sophie e Matteo

Prima Maria De Filippi manda in onda l‘esterna tra Sophie e Matteo. Lui le fa di nuovo una sorpresa: le porta il pranzo e un regalo. Il regalo è un quadretto con le te foto più significative della loro conoscenza: la prima esterna, l’esterna del bacio con la mascherina (“per me sono stati i fuochi d’artificio e io me la sono tatuata dentro”, ha detto il corteggiatore tutto tatuato) e quando ha conosciuto la mamma di Sophie.

Leggi anche: Uomini e donne: Sophie Codegoni riceve una richiesta unica da Matteo

“Mi sei mancata pesante a sto giro. Stai arrivando a mancarmi in quella maniera che è un po’ più seria. Capito?! Per come tu ti sei raccontata io mi ci vedo bene con te. Spero che tu ti veda bene con me”.

“Tornati in studio” Matteo racconta di essere felice come un bambino; anche la Codegoni ammette di essere stata benissimo:

“C’è stato quel tassello in più della parte ironica alla quale io tengo tanto. Abbiamo riso da matti, dall’inizio alla fine, sembravamo due scemi. C’è stata quella confidenza in più che mi è piaciuta tantissimo davvero. Tutto quello che lui ha detto lo penso proprio anche io”.

Giorgio “supera” Matteo nelle preferenze di Sophie?

Anche Giorgio, il secondo corteggiatore di Sophie, sostiene che la sua esterna con Sophie è stata molto bella, perché ha permesso di fare un passo avanti alla loro conoscenza:

“Io cercavo in lei e con lei un passo in avanti perché sono stato quello che ha camminato un po’ da solo rispetto agli altri, ciò non vuol dire che non avevo bisogno di qualcosa in più e lei è riuscita a darmelo”.

Il bacio senza mascherina e telecamere

Potrebbe interessarti: Uomini e donne: Sophie Codegoni bacia Matteo

Quello che alla tronista piace tanto di Giorgio è il fatto che lui la “fa sentire già donna“, mentre spesso lei si è sentita l’uomo della coppia, mentre di Matteo le piace il fatto che è un ragazzo completamente diverso da quelli che lei ha avuto. Tra loro c’è poi una attrazione fisica che è scattata dalla prima esterna che hanno fatto, per questo lei ha sentito l’esigenza di baciare Giorgio senza mascherina. Perché voleva capire a che livello fosse la chimica tra di loro: “Oggi sto cercando di capire quali dei due caratteri voglio nella mia vita. Ad oggi non ho una risposta”.

Giorgio un po’ cerca di farle prendere coscienza di una cosa: “Tu hai di fronte due persone che sono il bianco e il nero. Non puoi essere così tanto indecisa”

Matteo resta impietrito nel vedere che Sophie ha chiesto di spegnere le telecamere, cosa che con lui non ha mai fatto né pensato di fare:

“Sento tristezza, delusione, paura di essere deluso. A me venire qua pesa, ogni volta dico ‘chi me lo fa fare’, poi quando faccio l’esterna mi cambia la giornata e capisco che è una cosa bella alla quale tengo. Quando succedono queste cose penso che mi sto facendo un c**o così mentalmente e poi rischio di prendermi una facciata. C’è chi ha più paura di prenderlo perché lo ha già preso e chi invece ne ha meno. Io sono geloso che tu non lo abbia fatto con me”.

E mentre Sophie lo invita a “Non tornare indietro per quello che ho fatto”, Giorgio ammette di avere anche lui tanta paura.