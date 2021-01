uomini-e-donne:-la-dura-accusa-a-gemma:-“ancora-lo-frequenti”

Uomini e Donne: durante il programma viene fatta una sconcertante dichiarazione riguardo l’ex di Gemma Galgani che riguarda anche Aurora.

Uomini e Donne è il famosissimo dating show in onda su Canale 5 ed ideato da Maria De Filippi. Inizialmente il programma aveva un format diverso ma poi la produzione decise di farlo diventare un vero e proprio spettacolo in cui le coppie potevano conoscersi davanti le telecamere.

Negli anni non fu più solo una possibilità di trovare l’amore ma un vero e proprio trampolino di lancio verso la notorietà, come dimostrano i recenti tronisti e corteggiatori saliti alla ribalta. Tra i più famosi possiamo ricordare Andrea Damante e Giulia Salemi, che ad oggi vantano un gran seguito.

Passano gli anni ma le protagoniste assolute resteranno sempre Tina Cipollari e Gemma Galgani, le due storiche rivali. Proprio quest’ultima fu protagonista di una delle ultime puntata in cui ebbe un pesante confronto con Maurizio il quale ammise il suo tradimento.

Questo spezzò ancora una volta il cuore della povera Gemma che si sentì presa in giro. Oggi torniamo a parlare di lei per una controversa vicenda che riguarda lei ed Aurora.

Uomini e Donne, l’ex di Gemma e la mamma di Laura

Uomini e Donne ad oggi è uno dei programmi di punta di Canale 5 e questo lo deve anche ai protagonisti che lo hanno reso tale, ovviamente oltre a Maria De Filippi che ne è la storica conduttrice.

Una di queste è proprio la famigerata Gemma, che nel corso degli anni è entrata nei cuori di molti amanti dello show. Nell’ultima puntata tra lei ed Aurora è andato in scena una controversa diatriba che ha visto gli animi scaldarsi e non poco. Sono pesanti le accuse lanciate verso la rivale di Tina, in particolare le avrebbe detto di soffrire di manie di protagonismo.

Non l’ha presa bene Gemma che la attacca dicendo che se sa qualcosa su di lei deve dirla. Le viene allora ricordato il rapporto di amicizia trentennale che c’è tra lei e la madre di Aurora, che dice di sapere tutto sulla sua vita privata. In particolare insinua che sia ancora legata ad un suo ex di Fiuggi.

La dama allora si difende dicendo che non c’è nessun rapporto tra lei ed il suo ex, ma che lo ha sentito solo per gli auguri a capodanno. Non nega che sia stata una storia importante ma adesso tra loro non c’è nulla. A sorpresa è intervenuta anche Tina in sua difesa, nonostante sia la sua storica rivale non ha potuto tirarsi indietro dal difenderla da accuse che sembrano insensate.