una-vita-1-7-febbraio-2021-anticipazioni-e-trame-spagnole

Una Vita anticipazioni 1-7 febbraio 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Una Vita in onda dal 1-7 febbraio 2021? Stiamo parlando della telenovela spagnola trasmessa dal 15 aprile 2015 sull’emittente televisiva La 1 di TVE. In Italia, invece, la soap va in onda dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Cosa succede quindi nelle prossime puntate della soap in onda in Italia su Canale 5 dal 1-7 febbraio 2021?

Felipe Ama Marcia in Una Vita. Credits: Boomerang Tv/Mediaset

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, Susana chiede ad Armando del suo divorzio, mentre più tardi Rosina la convince ad uscire con lui. Intanto Cinta condivide i suoi sospetti sulle intenzioni del regista, dato che le ha fatto girare delle scene che non voleva fare. Così Jose va a parlare con il produttore che per corromperlo gli chiede di apparire nel film.

Una volta però che il Dominguez si presenta Alfonso strappa il copione. Intanto Felipe e Marcia non possono combattere i loro sentimenti e si rivedono, ma la brasiliana non riesce a sopportare l’angoscia di tradire suo marito. Nel frattempo, Agustina e Fabiana, che hanno condiviso le informazioni, giungono alla conclusione che Felipe e Marcia sono tornati insieme. Poco dopo Augustina li vede insieme, baciarsi. L’avvocato riuscirà a convincere la donna a mantenere il suo segreto?

Nel frattempo Marcia, che ha detto a Felipe che per quanto lo ami, la loro relazione deve finire, propone a Santiago di lasciare il quartiere. Tuttavia suo marito, sempre più integrato nel quartiere, non vuole andarsene. Poco dopo Genoveva si presenta a casa di Felipe per chiedergli se vede di nuovo Marcia. L’avvocato nega ogni cosa, ma la vedova di Bryce non gli crede e inizia il suo piano per far suo l’uomo.

Intanto Susana si preoccupa per il suo rapporto con Armando. Non sa se iniziare un corteggiamento formale, ma grazie all’aiuto di Carmen e Antoñito si rende conto di dover vivere la sua vita senza paura di quello che diranno gli altri.

Dopo la proiezione del film Cinta al ristorante, Bellita si rende conto che le immagini che ha visto sono state una vendetta contro di lei da parte di una vecchia rivale: Margarita Lozano. Lei è la moglie di Alfonso Carchano. Più tardi Felipe va a trovare Marcia per parlarle, ma lei gli chiede di andarsene, il che lo distrugge. Tutto ciò, più tardi, permette di nuovo a Genoveva di consolarlo. Proprio lei, infatti, ha già parlato con Santiago per convincerlo a partire con Marcia e lasciare Acacias per sempre. Più tardi l’ex caposquadra affronta sua moglie. Cosa succederà adesso?

