TRUMP SALUTA LA CASA BIANCA MA PENSA GIÀ A UN SUO PARTITO

“Servire come vostro presidente è stato un grande privilegio ed un grande onore“.

Con queste parole si è espresso Donald Trump nel discorso di addio alla Casa bianca. Ma quello di Trump potrebbe essere un arrivederci e non un addio.

Se pensavamo che Donald Trump fosse fuori gioco, lasciando oggi la Casa bianca, sbagliavamo.

Secondo il The Wall Street Journal, l’ormai ex presidente sta seriamente pensando di fondare una nuova forza politica. Secondo indiscrezioni il nuovo partito dovrebbe prendere il nome di “Patriotic Party” (Partito Patriottico).

L’obiettivo sarebbe non disperdere il seguito di pubblico che Trump ha guadagnato dalle elezioni del 2016 – molto di questo pubblico non supportava direttamente i Repubblicani in passato – e continuare ad esercitare un’influenza sulla politica americana. “Torneremo in qualche modo” – spiega Trump. Che sia proprio il nuovo partito il modo in cui vuole rientrare in gioco l’ex presidente?

L’idea, seppur originale, non è in realtà semplice da attuare: il sistema bipartitico statunitense mal si concilia con la presenza di terze o più forze politiche.

Nella storia degli Stati Uniti ci sono stati altri tentativi di lanciare partiti alternativi tanto ai democratici quanto ai repubblicani, ma la loro forza economica ed elettorale è sempre stata marginale.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €75.460 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora