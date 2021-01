tragedia-nel-torinese:-donna-muore,-travolta-dalla-propria-auto

Spread the love

Si è concluso nella tarda serata di ieri, martedì 19 gennaio, l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese al confine tra i comuni di Sangano e Trana (To) dove una donna è deceduta, travolta dalla propria auto.

Si trovava lungo una strada sterrata quando, per cause ancora da accertare, è rimasta schiacciata mentre l’autovettura si ribaltava. Dopo che i Carabinieri di Piossasco hanno autorizzato la rimozione della salma, i tecnici hanno proceduto con il recupero e il trasporto a Sangano dove il corpo è stato consegnato alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria.

c.s.