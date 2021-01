temptation-island:-ciavy-ricoverato-dopo-l’incidente

Ciavy, concorrente di Temptation Island che ha fatto parlare molto di sé durante il programma, è stato vittima di un incidente a Napoli. Il manager napoletano fa ironia sui social parlando dell’accaduto “mi hanno regalato una macchina nuova” dice mostrando la sedia a rotelle. Al momento è tornato a casa dalla sua Valeria.

In queste ore, sul profilo ufficiale di Ciavy, fidanzato di Valeria Liberati ed ex concorrenti di Temptation Island, sono spuntate delle storie ironiche riguardo un incidente con lo scooter.

Il napoletano è stato ricoverato ed operato in ospedale, ma ha rivelato tutto solo una volta dimesso. Ciavy ha preso tutto con molta “sportività”, senza rabbia e risentimento, ha condiviso con i suoi follower i giorni prima e dopo l’incidente.

Una frase alla fine del post che racchiude il pensiero di molti in questi primi giorni del 2021: “E se passassimo direttamente al 2022?“.

Le battute di Ciavy sull’incidente con lo scooter

“Mi hanno regalato una macchina nuova per andare in giro”, ironizza così Ciavy costretto sulla sedia a rotelle durante la sua degenza post operatoria.

A quanto pare si è trattato di un incidente non proprio tranquillo per il ragazzo che è stato impossibilitato a muoversi liberamente. Nelle stories pubblicate il ragazzo continua dicendo “Ci siamo fatti dei selfie”, mostrando un selfie di lui a pranzo nella camera d’ospedale.

Tornato nelle braccia della sua amata Valeria Liberati che gli chiede scherzosamente “Ti sono mancata” e lui risponde “Troppo”, un amore che in molti non ritengono veritiero dopo gli avvenimenti di Temptation Island.

La condivisione delle stories per Ciavy, come confermato da lui stesso, non è un modo per farsi compatire ma semplicemente per condividere un’esperienza sulla quale, fortunatamente, adesso può fare ironia.

I messaggi di affetto sono molti e arrivano anche dagli infermieri che continuano a chiedergli come stia. Speriamo in una veloce ripresa per Ciavy, sperando di non dover più parlare di accaduti simili che hanno allarmato molti fan.