Specchi da parete: sì alle linee sinuose e ai dettagli pop

State cercando specchi da parete perfetti per le stanze di casa? Abbiamo selezionato alcuni modelli iconici e di tendenza. Scopriteli tutti.

W LE LINEE CURVY



Rosa baby, giallo limone, verde menta, lilla: sono alcuni dei colori candy dello specchio Curvy Mirror disegnato dal designer svedese Gustaf Westman. Il suo mondo a colori pastello, ma dallo stile nordico cattura l’attenzione.

EFFETTO RAINBOW



Lei è Katie Gillies, designer inglese. Ha fondato il suo primo studio nel garage dei genitori nel 2015, qui ha iniziato a lavorare e a sperimentare con la tecnica Terrazzo, lavorazione tipica per pavimenti. L’anno seguente si è trasferita in uno studio a Nottingham, dove ancora oggi crea questi pezzi unici ordinabili in pre-order.

ULTRAFRAGOLA: IL PIÙ INSTAGRAMMABILE



Lo specchio/lampada Ultrafragola disegnato da Ettore Sottsass per Poltronova del 1970 è uno dei pezzi di design più glamour e ricercato (soprattutto dalle donne). Segni particolari? La sagoma sinuosa, che vuole ricordare quella di una chioma femminile, che si illumina con la luce del neon rosa.

ASTRATTISMO: TRA RIFLESSI, FORME E COLORI



Gli specchi dell’artista americano Greg Bogin per la Normann x Brask Art Collection, la linea di Normann Copenhagen a cavallo tra arte e design, sono minimalisti e pop allo stesso tempo. Il tocco in più? I tubi di alluminio colorato che incorniciano gli specchi, formano angoli arrotondati che creano sagome giocose e divertenti.

ONDA SU ONDA

Lo specchio Pond di Ferm Living si sipira ai movimenti fluidi dell’acqua, diventando un elemento decorativo della parete, non solo un oggetto funzionale al suo utilizzo.

ALTRI SPECCHI DA PARETE PER LA VOSTRA CASA



Se state cercando altre idee allora sfogliate la gallery in alto per scoprire tutte le nostre altre proposte.