selvaggia-lucarelli-sfotte-ciampolillo

Spread the love

Selvaggia Lucarelli non si è lasciata scappare l’occasione di fare un po’ di ironia su Alfonso Ciampolillo, il Senatore che ha dato l’ultimo voto per la fiducia per Conte al Senato.

Ieri notte il premier Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia al Senato con 156 voti favorevoli. La consultazione a Palazzo Madama, però, ha vissuto momenti particolari a causa del riesame al “Var” per i voti di Ciampolillo e di Nencini.

Solo dopo aver controllato i video dell’Aula, infatti, è stato appurato che l’ex M5S Ciampolillo e il senatore del Psi Nencini avrebbero annunciato il loro voto sì in extremis ma prima che il presidente del Senato chiudesse la votazione, quindi in tempo.

“In extremis ho deciso, ho sentito dentro di me che dovevo dare il voto per salvare il nostro Paese. E così mi sono buttato nella mischia… Ecco, pensando al bene della nazione ho deciso di votare sì“. Leggi anche: Selvaggia Lucarelli insultata da Antonella Mosetti, scatta la denuncia

ha detto il senatore intervistato da Repubblica, ammettendo di essere stato indeciso fino agli ultimi momenti.

Su di lui, così, sul web girano meme e vignette simpatiche che lo “prendono in giro”. Ad unirsi alle battute, però, c’è anche Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: battute su Ciampolillo

Come spesso succede Selvaggia Lucarelli ha commentato la questione sui suoi social, facendo un po’ di ironia sul ritardo dell’uomo.

Tra le sue stories, infatti, sono spuntati sia dei finti screenshot di “Televideo” (in cui si ironizza sul fatto che Ciampolillo fosse al bagno invece che in aula), che dei divertenti commenti ricevuto sotto un simpatico video da lei postato nel suo feedback.

Nel filmato, infatti, la giornalista ha ripreso una scena del film “Fantozzi”, quella in cui il ragioniere corre e inciampa lungo il corridoio per arrivare a timbrare il cartellino. “Il voto di Ciampolillo”, ha scritto nella didascalia.

Insomma, la metafora perfetta per la situazione di ieri che anche lei, a quanto pare, considera tragicomica!