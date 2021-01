sanremo-2021,-annunciato-un-nuovo-ospite-voluto-fortemente-da-amadeus

La partenza del Festival di Sanremo è stata confermata per il 2 marzo e iniziano a uscire nuovi nomi sugli ospiti che approderanno all’Ariston. Spunta ora quello di un attore molto amato

Amadeus (Getty Images)

Risolti, ad oggi, i dubbi inerenti al regolare svolgimento del Festival di Sanremo che inizierà ufficialmente il prossimo 2 marzo. Confermata anche la presenza del pubblico il quale sarà gestito con accurata attenzione nel rispetto delle norme anti Covid. Si torna quindi a parlare del contenuto delle cinque serate che terranno i telespettatori incollati al televisore come da tradizione. Amadeus e Fiorello guideranno per il secondo anno consecutivo il festival e saranno come sempre affiancati da alcune spalle. Nel corso delle puntate non mancheranno gli ospiti e a questo proposito spunta ora un nuovo nome da aggiungere alla lista.

Ospite a Sanremo l’attore Can Yaman

Sarebbe stato voluto fortemente da Amadeus, dato l’enorme seguito ottenuto nell’ultimo anno. Si parla dell’attore Can Yaman e ad annunciare in esclusiva la notizia ci ha pensato Adnkronos, dando ormai per certa la presenza del protagonista della nota serie Daydreamer a Sanremo. Sarebbe un bel colpo per il presentatore che si assicurerebbe in questo modo una grossa fetta di pubblico, quella costituita dalle milioni di fan dell’attore turco.

Nelle ultime settimane Can Yaman ha fatto nuovamente visita all’Italia e la sua popolarità ha causato uno spiacevole episodio di assembramento. Sotto il suo hotel decine e decine di persone accalcate hanno atteso di poterlo incontrare e quest’ultimo ha pensato bene di fare un ballo di folla, scattandosi foto con le sue fan. Negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé anche per il gossip che vede coinvolta Diletta Leotta. Tra i due sembra infatti esserci del tenero.

Sul piano lavorativo, dopo l’incredibile successo della serie Daydreamer -che si è conquistata la prima serata di Canale 5- Can Yaman tornerà presto sul set per interpretare il ruolo di Sandokan. Accanto a lui ci sarà Luca Argentero.

Tutti sembrano essere pazzi di Can Yaman, compreso il conduttore del festival che stando alle indiscrezioni avrebbe insistito fortemente per averlo sul palco dell’Ariston.