madrid,-esplosione-distrugge-gli-ultimi-tre-piani-di-un-palazzo:-almeno-3-morti

Una forte esplosione ha distrutto un edificio nel centro di Madrid. E’ successo intorno alle tre del pomeriggio. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo, all’altezza della Chiesa Virgen de la Paloma. L’edificio ospita alcuni sacerdoti, come hanno riferito fonti dell’arcivescovato della città. Secondo fonti della polizia citate dall’Efe, la zona è stata evacuata e isolata. Ci sarebbero almeno 3 morti. Sul posto sono in azione i soccorsi. A causare l’esplosione, scrive El Mundo, potrebbe essere stata una fuga di gas. Diversi i feriti.

Il palazzo danneggiato dall’esplosione si trova nei pressi di una casa di riposto, il “Residencial Los Nogales La Paloma”. La polizia sta evacuando molti anziani, ma il direttore della casa di riposo ha spiegato a El Pais che “nessuno dei nostri ospiti e dei dipendenti è rimasto ferito”. Alcuni testimoni hanno parlato anche di un incendio causato dalla deflagrazione. Sempre accanto alla struttura si trova una scuola. L’esplosione ha mandato in frantumi le finestre dell’hotel Ganivet, anche questo sgomberato. Tutta la zona attorno all’edificio esploso è stata evacuata ed è stato allestito un ospedale da campo.

Tutta la zona attorno all’edificio esploso è stata evacuata e i pompieri lavorano per cercare eventuali altre persone sotto le macerie. Lo riporta Telemadrid. Parte dell’edificio ha preso fuoco e i pompieri sono al lavoro. Il sindaco è giunto sul posto, dove è stato allestito un ospedale da campo.