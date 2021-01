Madrid, crollano 3 piani di un palazzo in centro: ci sono morti – FOTO

Spread the love

Attimi di paura a Madrid, dove nel centro città una forte esplosione ha fatto crollare 3 piani di un palazzo. Tutti i dettagli

Madrid, crollano 3 piani di un palazzo nel centro della città

Tantissime le foto e i video che girano sul web. Poco fa, nel centro città di Madrid una potentissima esplosione ha fatto crollare 3 piani di un palazzo. Cause ancora sconosciute, che hanno fatto spaventare i cittadini che si trovavano nelle vicinanze. Stando a quanto riferisce El Mundo, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di una fuga di gas, ma le indagini sono ancora in corso e andranno avanti per tutta la giornata.

L’intera proprietà, situata in Calle de Toledo, ha subito forti danni. Il tetto non c’è più, e anche le tramezzature di cinque piani (sui sette totali) sono scomparse. Stando a quanto riferiscono i media locali, ci sono sei feriti e purtroppo anche decessi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Trump saluta la Casa Bianca: “Quattro anni incredibili, abbiamo fatto tanto”

Madrid, esplosione in centro: i soccorsi

Le immagini stanno facendo il giro del web

Una forte esplosione in centro a Madrid ha portato al crollo di 3 piani di un palazzo. Al momento, ci sono almeno nove squadre dei vigili del fuoco e undici ambulanze che stanno soccorrendo i feriti. Due dei testimoni hanno parlato a Reuters: “Abbiamo sentito una forte esplosione, poi ci siamo girati e abbiamo capito cosa stava succedendo“. Un portavoce del Residencial Los Nogales La Paloma ha poi dichiarato che sta avvenendo l’evacuazione di tutti i residenti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Covid, previsti altri tagli da Pfizer: l’annuncio di Lopalco

Le prossime ore saranno molto importanti per capire l’esatta dinamica dei fatti e la causa che ha portato alla forte esplosione. Si sta inoltre cercando di capire se ci sono altri feriti rimasti intrappolati all’interno dell’edificio. Da identificare inoltre il numero dei decessi.