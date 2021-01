made-in-italy-terza-puntata:-anticipazioni-e-spoiler

Made in Italy anticipazioni terza puntata: spoiler

Mercoledì 27 gennaio 2021 Made in Italy torna in onda con la terza puntata in prima serata su Canale 5! Prosegue quindi l’affascinante storia della moda italiana raccontata da un progetto che per la prima volta in Italia utilizza i costumi originali dell’epoca grazie alle grandi firme della moda che hanno aperto i loro archivi. La fiction nasce da un’idea di Camilla Nesbitt, mentre Luca Lucini e Ago Panini dirigono la macchina da presa. In tutto la serie tv co-prodotta da Taodue Film e The Family per Mediaset è formata da otto episodi in onda su Canale 5 nel corso di quattro prime serate.

Oltre che a Milano, che rappresenta il set principale, Made in Italy è stata girata anche a New York e in Marocco. Ma a rendere ancora più grande questa produzione sono i grandi attori che ne prendono parte. Tra questi citiamo le protagoniste Greta Ferro, Margherita Buy, Claudia Pandolfi, Raoul Bova, Marco Bocci e tanti altri ancora. Scopri qui il resto del cast di Made in Italy o continua l’articolo per scoprire le anticipazioni della terza puntata formata dagli episodi 5 e 6.

Raoul Bova e le modelle in Made In Italy. Credits: Mediaset

Made in Italy anticipazioni episodio 5

Il quinto episodio si apre con Rita (Margherita Buy) che chiede ad Irene (Greta Ferro), entusiasta di aver appena passato l’esame da giornalista, di accompagnarla a vedere la nuova collezione di Giorgio Armani (Raoul Bova). Inutile dire che Irene riesce a conquistarne la fiducia dello stilista fino a convincerlo a posare per una copertina. Più tardi, durante una serata con gli amici della redazione, la protagonista conosce l’affascinante Davide Frangi (Andrea Bosca), personaggio che più tardi le sarà d’aiuto nel risolvere una questione davvero importante.

Made in Italy anticipazioni episodio 6

Nel corso del sesto episodio scopriamo che Rita (Margherita Buy) è stata incaricata di andare a Roma per sottoporre il celebre Valentino a un’intervista esclusiva. Peccato però che la donna ha già preso un impegno con il figlio Simone nei guai con la polizia. Per questo morivo, Rita chiede ad Irene (Greta Ferro) e Monica (Fiammetta Cicogna) di sostituirla. Tuttavia la spedizione romana si rivela un vero e proprio fallimento, dato che lo stilista si rifiuta di incontrare le due giovani. A complicare in seguito le cose, è anche un piccolo imprevisto domestico che costringe le due amiche a lasciare la propria casa.

Made in Italy quando va in onda su Canale 5?

Ecco quando vedere Made in Italy in onda in prima assoluta su Canale 5. L’appuntamento è per le ore 21:40 circa.

Prima puntata – 13 gennaio 2021

– 13 gennaio 2021 Seconda puntata – 20 gennaio 2021

– 20 gennaio 2021 Terza puntata – 27 gennaio 2021

– 27 gennaio 2021 Quarta puntata – 3 febbraio 2021

Attenzione: la programmazione di Made in Italy su Canale 5 è soggetta a variazioni

Mediaset Play Made in Italy in streaming e diretta

Le puntate di Made in Italy sono disponibili in streaming sia su Prime Video, dove debutta lo scorso 23 settembre 2019, che su Mediaset Play! Esordendo infatti in prima serata in chiaro su Canale 5, gli episodi della fiction con Greta Ferro e Margherita Buy sono resi disponibili anche sulla piattaforma Mediaset. Ricorda inoltre che puoi vederli anche in diretta con la messa in onda su Canale 5.