juventus-napoli-2-0,-bianconeri-vincono-la-supercoppa:-voti,-highlights-e-tabellino

Spread the love

Juventus-Napoli, bianconeri vincono la PS5 SuperCup con un gol decisivo di Cristiano Ronaldo e poi Morata nel finale: voti, highlights e tabellino della gara

(@Getty Images)

Spettacolare sfida della PS5 SuperCup vinta dalla Juventus di Andrea Pirlo ed i suoi. Juventus-Napoli è finita 2-0 dopo una serie di buone occasioni da entrambe le squadre ed un calcio rigore sbagliato dal capitano degli azzurri, Lorenzo Insigne. Dal dischetto, l’attaccante napoletano ha calciato alla destra del portiere polacco, Szczesny, dopo un rigore procurato dal subentrato Dries Mertens.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Inter, Conte verrà accontentato: c’è il vice Lukaku

Allo scadere del 95′ trionfo per i bianconeri che gettano alle spalle la delusione della partita persa domenica contro l’Inter, con un gol sulla ripartenza di Alvaro Morata. Andrea Pirlo ed i suoi posso tirare una boccata d’aria, dopo un periodo non proprio florido, Gennaro Gattuso dovrà nuovamente tirare in riga i suoi ragazzi.

Juventus-Napoli 1-0: voti, highlights e tabellino

(@Getty Images)

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 8; Cuadrado 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6, Danilo 6.5; Chiesa 6.5 (45′ Bernardeschi 6.5), Arthur 6, Bentancur 6 (84′ Rabiot sv), McKennie 6.5; Kulusevski 6 (84′ Morata sv), Cristiano Ronaldo 7.5.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Manolas 5.5, Koulibaly 5.5, Mario Rui 6 (84′ Llorente sv); Bakayoko 5 (67′ Elmas 5.5), Demme 6 (84′ Politano sv); Lozano 6.5, Zielinski 5.5, Insigne 5; Petagna 5 (72′ Mertens 6).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, addio CR7: incontro decisivo con Agnelli

MARCATORI: 64′ Cristiano Ronaldo (J), 95′ Alvaro Morata (J)

AMMONITI: 74′ Cristiano Ronaldo (J), 88′ Zielinski (N)