incidente-hot-per-elena-morali:-pubblica-una-storia-su-instagram,-ma-dietro-appare-luigi-favoloso-nudo

Piccolo incidente “hot” per Elena Morali e Luigi Favoloso durante la pubblicazione di una storia su Instagram. La Morali, infatti, aveva pubblicato alcune stories sul suo profilo nelle quali, probabilmente, raccontava ai suoi follower come si stesse trovando con un prodotto.

Peccato che la showgirl non sia accorta del passaggio del suo attuale compagno, Luigi Favoloso, alle sue spalle. Un nudo integrale, del quale vi mostriamo però una foto censurata:

La giovane showgirl, inizialmente, non si era accorta di nulla. C’è voluto l’intervento dei suoi follower per farle capire che nel video si vedeva proprio tutto. Così Elena Morali ha provveduto a cancellare subito la storia incriminata.

La lunga storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso

Elena Morali e Luigi Favoloso fanno ormai coppia fissa da diverso tempo. I due non sono ancora convolati a nozze ufficialmente, salvo una promessa scambiatasi in Africa l’anno scorso. Una promessa alla quale non avrebbe presenziato nessun amico, ma che i due avrebbero voluto vivere nell’intimità di coppia.

Sempre lo scorso anno, la ex pupa e l’ex gieffino avevano manifestato la volontà di convolare a nozze in Italia, ma il Covid-19 avrebbe scombussolato tutti i loro piani. La coppia, in ogni caso, appare più affiatata che mai dopo un periodo di tira e molla risalente a prima della promessa in Africa.

Attualmente, stando alle pubblicazioni di Elena Morali fra le sue storie Instagram, i due sarebbero in vacanza in montagna.

L’ex pupa dice la sua su Pierpaolo Pretelli e la sua famiglia

Fra le Instagram Stories, inoltre, Elena Morali non avrebbe potuto fare a meno di dire la sua su un attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, ovvero Pierpaolo Pretelli.

La Morali, infatti, si sarebbe espressa negativamente sull’intervento della famiglia del Pretelli riguardo la sua situazione sentimentale. Questo quanto avrebbe scritto oggi fra le sue IG Stories: