il-manuale-completo-di-scrittura-creativa-di-michele-renzullo.

La particolarità di quest’opera, rispetto alle tante in commercio sull’argomento, è che non tralascia nessun aspetto della scrittura creativa e Renzullo riporta una moltitudine di esempi pratici indispensabili per lo scrittore che voglia acquisire una padronanza completa nell’arte del narrare, per migliorare e ‘detonare’ l’efficacia narrativa dei propri racconti e romanzi. L’autore, conoscitore e analista del meglio della letteratura internazionale, in modo approfondito ci spiega, utilizzando anche brani estratti da best-seller, il punto di vista, la trama, la distanza temporale e la distanza emotiva, la fabula e l’intreccio, il far ‘vedere’ senza dire, le descrizioni, i personaggi, i dialoghi, l’ambientazione, il tempo della storia, la voce, il flusso di coscienza, l’anticipazione e altre tecniche, l’incipit, lo sviluppo, il climax, il finale.

L’opera è edita dalla CSA Editrice.

Michele Renzullo, nato a Milano nel ’76, ha all’attivo numerosi racconti e romanzi e svolge le attività di editor e formatore. Nel 2016 ha creato la prima accademia online di scrittura creativa. Insegna tramite il portale Scritturacreativa.org e presso la scuola di lingue Idiomatres di Barcellona. Il suo blog didattico ha più di quarantamila visite mensili.