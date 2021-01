gregoraci-a-dubai-per-il-successo-del-billionaire

Non un viaggio di piacere, magari, ha unito l’utile al dilettevole: Elisabetta Gregoraci ha raggiunto l’ex marito, ed il figlio Nathan Falco, a Dubai perché voleva vedere, da vicino, come stavano andando i suoi investimenti: le quote azionarie acquistate per il Billionaire, sbarcato negli Emirati Arabi.

I dettagli del suo viaggio sono stati svelati dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Insomma, una vacanza certo, ma con un occhio attento ai risvolti economici che questo viaggio poteva offrire. Risvolti che, dicono i bene informati, sono stati davvero interessanti.

Gregoraci vola a Dubai e diserta la diretta

Leggi anche: Al Billionaire di Briatore, registri con ingressi “truccati”?

Di immagini della sua vacanza a Dubai ne abbiamo viste a centinaia: Elisabetta ha letteralmente tappezzato la sua pagina di Instagram con le foto del suo soggiorno, avvenuto subito dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip: un abbandono del reality, da parte di EliGreg, per il desiderio di trascorrere le feste natalizie con suo figlio Nathan. Un soggiorno a Dubai per il quale ha “disertato” la poltrona a lei riservata nello studio per la diretta del Grande Fratello Vip.

Elisabetta e gli affari d’oro del Billionaire Dubai

Stando alle indiscrezioni riportate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, sembra infatti che quello a Dubai sia stato per Elisabetta Gregoraci, oltre che una vacanza rilassante, anche un viaggio d’affari. Si legge, infatti, che showgirl avrebbe acquisito quote del locale dell’ex marito Flavio Briatore, il Billionaire Dubai, e d’accordo con lui sarebbe:

volata in terra araba proprio per controllare i suoi affari da mille e una notte che vanno a gonfie vele

come si legge sulla rivista. Insomma, gli affari vanno seguiti e, meglio se si può unire l’utile al dilettevole, potendo così trascorrere, pure, una vacanza da mille e una notte.

Polemiche per EliGreg negli Emirati Arabi

Durante il suo soggiorno a Dubai, Elisabetta Gregoraci è stata raggiunta dalle critiche di qualche hater, vestito da follower, che si è detto irritato dall’ostentazione delle foto del suo viaggio, mentre gli italiani avevano a che fare con un lockdown imposto dal governo, proprio per il periodo natalizio, che prevedeva restrizioni a go go, per evitare il diffondersi del contagio da Covid 19.

Potrebbe interessarti: Flavio Briatore: prova estrema al Billionaire

Qualcuno aveva scritto su Instagram: “Ecco un’altra a Dubai… e noi chiusi nelle regioni per il covid”. E giù, una serie di commenti contro Elisabetta. Fra le critiche, qualche sua fan aveva risposto dicendo che la Gregoraci non viveva in Italia e le leggi erano diverse. La risposta era arrivata anche dalla stessa ex moglie di Briatore

Non ci arrivano. Non vivo in Italia, le leggi sono diverse, ogni tanto documentiamoci perché è importante

e naturalmente, la Gregoraci si riferiva al fatto che la sua residenza è a Montecarlo.