grande-fratello-vip:-pierpaolo-pretelli-regala-a-giulia-salemi-il-posto-in-finale

Pierpaolo Pretelli, concorrente del Grande Fratello Vip, ha di recente intrecciato una relazione amorosa con Giulia Salemi e i due stanno navigando a gonfie vele verso i capitoli finali del programma.

Il loro percorso non è però scevro da difficoltà che sono rappresentate dalla famiglia di lui, e in particolare dal fratello, Giulio Pretelli, il quale seguita a concedersi in vari programmi televisivi dove parla di Pierpaolo e non fa mistero di preferire Elisabetta Gregoraci alla Salemi.

Ieri sera, i due si sono confrontati proprio con Giulio Pretelli che è stato oggetto di accuse da parte di Alfonso Signorini per non essere riuscito a dire alla ragazza di Pierpaolo di preferirle Elisabetta.

Durante la puntata, alla coppia del Grande Fratello Vip è stata consegnata una foto che li ritraeva mentre si baciavano a bordo piscina.

A Pierpaolo è stato chiesto di lasciarvi una dedica e lui ha soddisfatto la richiesta scrivendo: “A te che sei speciale, grazie”.

La reazione di Giulia Salemi ha oscillato tra la gioia e l’imbarazzo per la leziosità e la semplicità, quasi naïf, della frase, ma Pierpaolo si è giustificato dicendo che il momento concitato – quello subito dopo la discussione col fratello – non gli ha permesso di pensare lucidamente.

Il ragazzo si è però fatto perdonare avanzando una particolare richiesta agli autori; parlando con Giulia, Pierpaolo non ha saputo resistere e le ha comunicato il regalo che è intenzionato a farle:

“L’ho detto anche in confessionale, mi vergogno di quello che ho scritto. Poi ho detto anche un’altra cosa bella. Ho pensato a una cosa che se si potesse fare, credo che ti farebbe estremamente piacere. Per come sono fatto nella vita reale a me piace sorprendere. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di arrivare in finale, regalerò a te il posto in finale, come promessa che fuori di qui voglio un futuro con te.”

Proprio così! Pierpaolo, qualora arrivasse in finale e gli autori esaudissero il suo desiderio, regalerà il posto della finale a Giulia Salemi.