giorgetti-vince-i-wallpaper-design-awards

Giorgetti si aggiudica ancora una volta i prestigiosi Wallpaper Design Awards: protagonista dell’edizione 2021 è la seduta a dondolo Clop disegnata da Dominic Siguand Ma & Feng Wei che vince nella categoria Best Outdoor Entertaining.

Giorgetti Clop

Come ogni anno, i Wallpaper Design Awards vengono conferiti a quei progetti ritenuti testimoni delle capacità del design di migliorare la vita delle persone sia dal punto di vista funzionale che emozionale e di rispondere in maniera creativa ai cambiamenti della società.

Giorgetti Clop

La seduta a dondolo Clop di Giorgetti si è distinta per la semplicità delle sue forme organiche, per la bellezza delle sue linee morbide, per la tattilità della finitura naturale del multistrato in betulla che restituisce un’esperienza seducente dell’oggetto. La forte componente sensoriale che caratterizza Clop riporta l’uomo al centro del progetto, sollecitandone le emozioni positive.