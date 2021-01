gf-vip,-tommaso-zorzi-svela:-“ero-una-pazza”

Che rapporto aveva Tommaso Zorzi con l’amore? Il concorrente del Grande Fratello Vip si confida con alcuni dei suoi coinquilini nella casa più spiata d’Italia e rivela un aspetto assolutamente inedito del suo carattere? C’è da dire che allora l’influencer aveva solo 19 anni, quindi…

Tommaso Zorzi è in vena di confidenze e la cosa notte, chiacchierando con i suoi compagni di avventura Stefania Orlando, Giulia Salemi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Maria Teresa Ruta ha voluto ricordare il suo primo amore. Tommy aveva solo 19 anni, ma era completamente perso per questo ragazzo che, oltretutto, abitava lontano, in un altro Stato.

“La mia prima grande storia d’amore è avvenuta con un ragazzo italiano che avevo conosciuto quando ancora abitavo in Scozia. Avevo 19 anni. Se ci ripenso… a quello che dicevo, come gestivo le cose, le scene da pazza. Io ero una specie di tappetino, ho annullato la mia vita per lui. È andato in Brasile, sono andato in Brasile, andava Londra e sono andato a Londra”. Leggi anche: GF Vip, Tommaso Zorzi: spunta un altro flirt

Zorzi era uno zerbino in amore

Zorzi spiega che la sua mente era completamente annebbiata, che non era in grado di ragionare quando si trattava di quel ragazzo. Per lui era disposto a tutto, anche ad accettare e a perdonare tradimenti e mancanze di rispetto:

“Ho perdonato le corna, poteva farmi di tutto. Poteva passarmi sopra con una schiaccia sassi e gli dicevo grazie. Mi ricordo pianti in cui soffocavo. Lui lo sento a volte”.

Lavoro storia p iniziata quando Tommy era all’università. Contava i giorni che passavano tra un loro incontro e l’altro:

“Il primo anno ho vissuto all’università, nel dormitorio. Avevo questo calendario enorme sulla parete con le X sui giorni in cui l’avrei rivisto. Ogni giorno dicevo: -12 giorni e lo rivedo, -11,-10”

Le “follie” di Tommaso Zorzi

E quando arrivava il giorno… gli saliva il terrore che andasse qualcosa di storto che impedisse loro di vedersi e di stare insieme: