cristina-chiabotto:-la-dedica-d’amore-del-marito

La splendida Cristiana Chiabotto riceve una dedica dal marito, l’imprenditore Marco Roscio. Un tenerissimo pensiero d’amore giunto per lei via social network. Il modo migliore per celebrare il profondo sentimento che li unisce e la futura nascita del loro primo bambino, la loro più grande gioia.

Cristina Chiabotto sta vivendo un momento meraviglioso. L’ex Miss Italia 2004 pochi giorni fa ha annunciato via social che tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta. Il giusto coronamento del sogno d’amore che Cristina sta vivendo con il marito, l’imprenditore torinese Marco Roscio, sposato nel 2019, esattamente un anno dopo il loro fidanzamento.

Un amore travolgente quello tra Cristina Chiabotto e Marco Roscio, che si sono conosciuti quando lei aveva appena deciso di chiudere la sua lunga storia d’amore con l’attore Fabio Fulco, con cui ha trascorso dodici anni della sua vita.

E proprio la sua dolce metà , con un post su Instagram, le dedica parole dolcissime, accompagnate da una bellissima foto insieme mentre si baciano.

“Quando guardo questa foto riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando è stata scattata. Eh già, chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante?”

Il pensiero va poi al loro bambino, un dono immenso che riempirà e trasformerà in meglio la loro vita, come l’imprenditore stesso ha spiegato:

“Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso, stancante, ma dicono tutti che sarà estremamente bello. Non vedo l’ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore metà che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso”.

Cristina è alla 25esima settimana di gravidanza

Parole che fanno trasparire l’emozione grandissima che la coppia sta vivendo in questo momento della loro vita. Un’emozione, una felicità che anche Cristina, arrivata alla venticinquesima settimana, aveva mostrato annunciando pochi giorni fa la sua gravidanza:

“Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper”.

Si perché tutti e due aspettano con ansia questo primo bebè, di cui ancora non hanno rivelato il sesso…