cordoglio-a-bra:-47enne-improvvisamente-scomparso

Trovato senza vita M.P. (dai primi rilievi effettuati, pare per cause naturali) nella tarda mattinata di oggi, nella sua casa di via Crispi (a pochi passi da piazza Giolitti)

I soccorsi nella tarda mattinata odierna, in via Crispi a Bra

Improvvisamente, a soli 47 anni, si è spento M.P. a Bra. Trovato senza vita (dai primi rilievi effettuati, pare per cause naturali) nella tarda mattinata di oggi, nella sua casa di via Crispi (a pochi passi da piazza Giolitti). Era molto conosciuto in città e la notizia della sua scomparsa ha destato cordoglio. Sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, un ambulanza e un mezzo del 118.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ideawebtv.