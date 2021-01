Spread the love











Nuovo look per Carlotta Mantovan: la vedova di Fabrizio Frizzi più giovane che mai insieme alla sua bambina Stella La vedova di Fabrizio Frizzi è tornata molto attiva sui social, dove da giorni pubblica scatti e momenti della sua giornata. Carlotta Mantovan appare felice, serena e soprattutto cambiata. Merito in particolar modo il suo […]

L’articolo Carlotta Mantovan cambia look, i fan: “Sembri una ragazzina” (FOTO) proviene da Leggilo.org.

