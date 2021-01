Amici, Lorella Cuccarini affondo durissimo alla trasmissione: “Qui c’è un clima distruttivo”, la reazione di Maria De Filippi

Spread the love











Lorella Cuccarini è amatissima e ha dimostrato, dopo l’esperienza a “Vita in diretta” e ai rapporti di colleganza tesissimi con Alberto Matano che è una persona vera e che “non le manda a dire”.

Lorella Cuccarini é una grande professionista e questo è testimoniato dalla sua carriera ma che avesse un carattere così vero e sincero, forse è una sorpresa per i telespettatori che la stanno amando ancora di più proprio per questa dimostrazione di autenticità.

Alessandra Celentano tratta male una sua allieva e Lorella Cuccarini la accusa di bullismo

Pare proprio che in questa edizione di Amici, Alessandra Celentano abbia trovato “pane per i suoi denti” e una collega, maestra di danza, che non si tiene proprio nulla né ha alcuna intenzione di far calpestare il suo ruolo né, tantomeno, i suoi allievi. E così, sabato scorso, c’è stato uno scontro durissimo tra le due e Lorella Cuccarini ha accusato Alessandra Celentano di atti di bullismo nei confronti della sua allieva.

Lorella Cuccarini ha dunque ritenuto di dover scrivere una lettera alla produzione in cui ha lamentato il comportamento della Celentano e ha chiesto che i suoi allievi vengano seguiti solo da lei. Lorella ha scritto così: “Vorrei precisare per il pubblico che Alessandra ha proposto questa coreografia per i miei due allievi senza comunicarmi nulla o chiedermi un parere”.

E poi la bordata: “Il mio obiettivo è quello di ripristinare un clima di lavoro costruttivo e non distruttivo”.

Dunque, per Lorella quello che si respira nella trasmissione di Amici è un clima distruttivo.

In trasmissione Maria De Filippi si è schierata completamente dalla parte del Lorella sostenendo che i modi usati dalla Celentano, in quella occasione ma poi sempre sono molto duri e non gratificano mai i ragazzi. La Celentano si è risentita di avere la De Filippi contro e ha lasciato lo studio fuori di sé. Invece, dopo la denuncia di Lorella del clima distruttivo che per lei c’è in trasmissione, per il momento la De Filippi non ha reagito in alcun modo ma c’è da credere che se condividerò questa posizione, in qualche modo, si attiverà.

Tutti contro Alessandra Celentano

Lorella Cuccarini non è l’unica ad avercela con la maestra Alessandra Celentano, infatti anche un suo ex allievo, Nicolai Gorodiskii ha avuto molto di ridire e sui social ha scritto così: “Celentano può darsi tutti capiranno che quello che ha fatto è bullismo e la possono denunciare pure! Deve sempre avere ragione! È una antipatica, spero vada via! Nella danza non è arrivata da nessuna parte pure, quindi chi si crede di essere”.

