allerta-alimentare,-salame-richiamato-per-rischio-microbiologico

Il Ministero ieri ha richiamato un prodotto per rischio microbiologico, si tratta di un lotto del Salame punta di coltello di Lovison

Il Ministero della Salute ieri ha ritirato un nuovo prodotto per rischio microbiologico, si tratta di un lotto di salame a punta di coltello Lovison per la presenza di Salmonella.

Il prodotto interessato è stato venduto in confezioni da 600 grammi con il numero di lotto 14102020 e data di scadenza al 02/02/2021. Il nome del produttore è il Salumificio A. Lovison Spa nello stabilimento di via Ugo Foscolo 18 a Spilimbergo, in provincia di Pordenone (marchio di identificazione CEIT 1470L).

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Salmonella spp. L’infezione da salmonella è trasmessa per via oro-fecale attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate.

Salame a punta di coltello richiamato. Salmonella, sintomi dell’infezione batterica

Il periodo di incubazione è molto breve, i sintomi della malattia infatti possono manifestarsi anche solo dopo 12 ore dall’ingestione del batterio.

I sintomi interessano il tratto gastrointestinale e sono rappresentati da:

Dolore addominale

Nausea e vomito

Febbre e diarrea (feci di un forte color verde scuro)

Malessere generale

La maggior parte delle persone infettate dalla Salmonella sviluppa diarrea, febbre e crampi addominali, dalle 12 alle 72 ore dopo il contagio. La malattia ha una durata che varia dai 4 ai 7 giorni e la maggioranza delle persone recupera pienamente, senza trattamenti particolari.

Come per ogni richiamo, il Ministero a scopo precauzionale, raccomanda di non consumare il prodotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.