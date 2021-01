Alberto Matano e il rapporto contrastato con Franco Di Mare: Ecco la verità

Alberto Matano e Franco Di Mare sono colleghi a “La vita in diretta” ma le notizie su i due si fanno sempre più interessanti.

Alberto Matano (Instagram)

Alberto Matano è un famoso giornalista, conduttore televisivo ed autore nato a Catanzaro. La sua passione per la scrittura lo porta a lavorare con il quotidiano Avvenire durante il periodo dell’università. Successivamente completa gli studi in giurisprudenza presso La Sapienza e lavorerà con l’agenzia televisiva Rai News.

La carriera sul piccolo schermo comincia invece nel 1988 nella redazione di Bloomberg TV. Nel 1999 diventa giornalista di professione. Qualche anno più tardi viene chiamato alla conduzione del TG1 dove continua a seguire la cronaca politico parlamentare.

Acquisisce una discreta fama ed il suo volto è presente non più soltanto nei telegiornali. Dal 2019 infatti è passato alla conduzione de “La vita in diretta”, storico format televisivo in onda su Rai 1, mentre l’anno prima era opinionista a “Ballando con le stelle”.

La vita in diretta è però il programma che lo ha lanciato davvero e che gli ha permesso di ricevere parecchi consensi dal pubblico. Tuttavia durante questa trasmissione sono successi degli episodi al quanto scabrosi.

Alberto Matano e Franco Di Mare: amici o nemici?

Alberto Matano negli anni ha acquisito una grande fama ed un discreto seguito. Il suo profilo Instagram ad esempio conta oltre 144 mila follower, un numero abbastanza elevato. Ha raggiunto questa fama nonostante di lui non si parli granché bene nel settore.

Lorella Cuccarini ad esempio lo definì egocentrico e maschilista, dopo aver tenuto comportamenti non consoni nei suoi confronti. È un personaggio molto riservato che non ama condividere la sua vita privata, tuttavia ospite a Domenica in da Mara Venier ha detto che quando ci sarà qualcoda da dire al riguardo la dirà.

Dagospia che da sempre è informato su i personaggi di spicco e la loro vita privata, tanto che molti degli scoop che lanciano si rivelano reali ha parlato del rapporto tra Alberto e Franco Di Mare, affermano che i due condividono molte idee e sono sulla stessa lunghezza d’onda.

Un esempio lo abbiamo avuto quando quest’ultimo si dimostrò irremovibile nel non volere più Mauro Corona Matano lo ha appoggiato in tutto.Sempre secondo Dagospia in molte occasioni Di Mare avrebbe detto a Matano di non invitare personaggi famosi durante La vita in diretta e pare che anche qui lo abbia accontentato senza fare troppi problemi. Tra i due c’è chiaramente un ottimo rapporto e condividono le stesse idee, anche a costo di schierarsi contro una terza persona.