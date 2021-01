alberto-matano-e-franco-di-mare,-dagospia-lancia-una-bomba,-la-natura-del-loro-rapporto-spiega-molte-cose

Spread the love











Alberto Matano, suo malgrado, è sempre al centro della cronaca. Prima per la brutta chiusura de “Vita in diretta” dell’anno scorso quando Lorella Cuccarini, solo prima dell’ultima puntata del programma nel quale era coconduttrice insieme al giornalista, spiegò con una lettera resa pubblica come lui si fosse comportato con lei sempre male accusandolo di soffrire di egocentrismo e di maschilismo.

Poi, la curiosità fortissima che c’è sulla sua vita privata e questa voglia da parte del suo pubblico di sapere con chi divide la sua vita, spesso porta il gossip a fare deduzioni anche errate. Questo perché, per una scelta di vita rispettabilissima, Alberto Matano è molto riservato e non vuole sbottonarsi in alcun modo.

Recentemente ha solo detto, in occasione di un’intervista rilasciata a Domenica In dalla sua grande amica, Mara Venier, che vive una storia d’amore importante e che quando ci sarà qualcosa da dire, la dirà.

Il rapporto che lega Franco Di Mare ad Alberto Matano

Dagospia, che è sempre informatissimo sui personaggi famosi e gli scoop che lancia sono sempre reali, ha detto che Franco Di Mare e Alberto Matano sono sulla stessa lunghezza d’onda tanto che quando Di Mare è stato irremovibile nel non volere più Mauro Corona in trasmissione a Carta Bianca dopo aver offeso Bianca Berlinguer e averla definita “gallina”, Matano pare lo abbia appoggiato completamente.

I due sono diventati molto amici dopo essere stati presentati da un amico in comune, Vincenzo Spadafora dei 5 stelle.

Sempre secondo Dagospia, Franco Di Mare ha chiesto, in più occasioni ad Alberto Matano la cortesia di non invitare alcuni personaggi famosi a “Vita in diretta” e Matano, pare lo abbia sempre accontentato, senza alcuna difficoltà.

L’inviata di Alberto Matano, in diretta, fa il dito medio durante un servizio giornalistico

Qualche giorno fa, un’inviata di Alberto Matano, durante un servizio giornalistico, in diretta, ha fatto il dito medio, per ben due volte, non si sa a chi.

L’inviata era collegata con lo studio ma Alberto Matano è riuscito a fare finta di nulla e ad andare avanti con il servizio.

Salvo poi, quando è stato intervistato da Valerio Staffelli , l’inviato di Striscia la notizia, dire che non si era affatto accorto del gestaccio risultando, però, poco credibile perché è stato visto da tutti i telespettatori e dunque sembra strano che proprio Matano non se ne sia accorto.

