alberto-matano,-arriva-il-tapiro:-tutta-colpa-dell’inviata

È stato proprio Valerio Staffelli a consegnare il tapiro ad Alberto Matano, conduttore di ‘La vita in diretta’: tutto nasce dalla vicenda che coinvolge una inviata della trasmissione, la qualee durante il servizio si sarebbe resa protagonista di un gestaccio, finito, manco a dirlo, sul tiggì satirico.

Durante la diretta della trasmissione, infatti, la giornalista, impegnata in un servizio, ha alzato il dito medio scatenando l’ironia di Striscia la Notizia. Il conduttore di “La Vita In Diretta” ha così spiegato il gesto, sia al pubblico da casa che all’inviato di Antonio Ricci

Striscia La Notizia, trasmissione seguitissima su Canale 5

Il tiggì satirico Striscia La Notizia, in onda su Canale 5 poco prima delle trasmissioni in prima serata, tiene compagnia al pubblico da casa: le sue rubriche sono amatissime. Un grande successo per il programma, condotto in questo periodo da Ezio Greggio e Enzo Iachetti, che punta sulla satira e sulla provocazione, ma che spesso si trova ad affrontare vicende importanti legate all’attualità che vengono, comunque, prese in esame e sviscerate dai vari inviati. Accanto a queste ci sono anche varie rubriche, diciamo più leggere, che sono amatissime. Uno spazio importante del programma ce l’ha di certo, il tapiro di Valerio Staffelli. E, stavolta, la visita dell’inviato è toccata al giornalista Alberto Matano.

Staffelli consegna il tapiro a Matano per il “dito medio dell’inviata

Stando a quanto sottolineato dal tiggì satirico, nel corso della puntata del 14 gennaio di ‘La vita in diretta’, sembrerebbe che una inviata del programma si sia lasciata andare ad un gestaccio, un dito medio. Il conduttore non è intervenutoma ha proseguito con il programma, forse non accorgendosi di quanto, invece, segnalato subito dopo da Striscia.

Striscia la Notizia, Matano: “Non era un gestaccio”

Raggiunto da Staffelli, alla consegna del tapiro, il conduttore ha precisato che quello andato in onda non era un gestaccio: la collega, per richiamare l’attenzione del cameraman, aveva utilizzato il dito libero, visto che aveva in mano il microfono e nell’altra il taccuino per gli appunti

Non mi sono accorto di niente, ma posso assicurare che non era un gestaccio: la collega stava solo indicando all’operatore di seguirla. Aveva il microfono in mano e le era rimasto libero quel dito.

Striscia: la “domandina” di Staffelli sulla vicenda Berlinguer-Corona-Mare

Non solo. Staffelli non ha potuto fare a meno di mettere a confronto due fatti, che Striscia ha giudicato simili, ma che hanno avuto, però, due conclusioni completamente diverse. L’inviato, infatti, ha tirato fuori quanto avvenuto al programma Cartabianca, con la decisione della Rai di allontanare Mauro Corona dalla trasmissione, condotta da Bianca Berlinguer, dopo un violento litigio, con l’uscita della parola “gallina” rivolta a quest’ultima. L’interrogativo che pone Striscia, come si legge sul sito dedicato, è questo:

perché vengono usati pesi e misure diverse per i due casi? Un dito medio vale forse meno di un ‘gallina’.

Alberto Matano ha preferito non rispondere, ma poi, di fronte alle incalzanti domande e sollecitazioni di Staffelli, si è trincerato dietro un: “No comment”.