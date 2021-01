Albano, Loredana Lecciso si pente e rivela: “Ho sbagliato e sto male per ciò che gli ho fatto …”

Spread the love











Albano e Romina Power, come coppia nella vita non esistono più e Albano su questo punto è stato molto chiaro definendo quello che c’è tra loro due equiparabile ad un rapporto tra sorella e fratello. I fans della coppia non sono stati certo felici di questa dichiarazione ma che, ormai Albano fa coppia fissa con Loredana Lecciso è ormai cosa certa.

La coppia formata da Albano e Loredana Lecciso sembra funzionare molto bene, i due sono collaudati e dopo il lockdown che ha messo tutte le coppie a dura prova, loro due ne sono usciti ancora più fortificati e uniti. E questa rivelazione l’hanno fatta entrambi in momenti diversi, dunque, pare che sia proprio così.

Loredana Lecciso fa una dichiarazione forte “Ho sbagliato con lui e mi pento tanto”

Loredana Lecciso è da sempre molto innamorata di Albano , da lui ha avuto due figli, Jasmine e Bido e non ha mai fatto parlare di sé: mai è stata fotografata con un altro uomo e mai ha avuto atteggiamenti non compatibili con una donna innamorata. Però, lei stessa, ha un cruccio, come ha voluto definirlo lei e lo ha voluto rivelare: “Ha un conto in sospeso con L’Isola dei Famosi, che ha interrotto a causa mia. Da allora mi è rimasto un cruccio”.

Loredana Lecciso ha dichiarato che non farebbe mai il Grande Fratello Vip

A proposto di una sua eventuale partecipazione a “Grande fratello”, Loredana Lecciso ha detto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “Non lo farei mai … Conosco i miei limiti. Sono una donna riservata e non riuscirei ad avere le telecamere giorno e notte addosso”.

E poi ha voluto anche dire qualcosa sulla figlia Jasmine Carrisi e il brano che ha inciso che ha fatto il boom di visualizzazioni: “Non pensavo fosse così brava … Quando lui ha ascoltato le canzoni che lei ha inciso gli è venuta la pelle d’oca e si è commosso”.

Invece, a proposito della sua partecipazione a “The voice senior,” la trasmissione condotta da Antonella Clerici che ha avuto un grande successo e dove Jasmine Carrisi, in coppia con il padre Albano era uno dei giudici, Loredana Lecciso ha detto: “Ha saputo sorprenderci”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...