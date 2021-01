Spread the love

Continua per fortuna la discesa di casi da Coronavirus nella città di Savigliano: gli attualmente positivi, ad oggi, sono infatti 49, di cui 14 ricoverati in ospedale (nessuno in terapia intensiva).

Purtroppo, però, si registrano nuovi due decessi rispetto all’ultimo aggiornamento, datato 15 gennaio: i deceduti dal 1° ottobre 2020 sono quindi 36, i guariti 758.