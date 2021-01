washington,-allarme-alle-prove-della-cerimonia.-la-capitale-blindata-per-l’insediamento

WASHINGTON – Kamala Harris ha ufficialmente presentato le sue dimissioni dal Senato in una lettera al governatore della California Gavin Newsom. Le dimissioni sono in vista della cerimonia di insediamento da vicepresidente. Il posto di Harris in Senato sarà preso da Alex Padilla.

Allarme sicurezza

L’area di Capitol Hill, dove ha sede il Congresso americano, è stata messa temporaneamente in lockdown durante la mattinata in seguito a un allarme sicurezza provocato da un piccolo incendio in un vicino accampamento di senzatetto. I partecipanti alle prove per l’insediamento del presidente Joe Biden sono stati allontanati dall’ala occidentale del Campidoglio. Poco dopo è stato reso noto che non c’era alcuna minaccia concreta e che l’ordine di sgombero è stato dato a scopo unicamente preventivo.

L’accaduto dà l’idea della tensione a Washington in vista della cerimonia di mercoledì prossimo, dopo l’assalto del 6 gennaio scorso al Congresso da parte dei sostenitori del presidente uscente Donald Trump.

Misure straordinarie in tutti e 50 gli Stati

Misure straordinarie di sicurezza non solo a Washington, ma in tutti i cinquanta Stati. Il Congresso del Michigan ha cancellato ogni appuntamento fino a giovedì, quello dell’Oregon e dello Utah fino a venerdì. In Kentucky chiusa tutta l’area dei palazzi del governo. L’Fbi sta lavorando con le polizie locali di Louisiana e Arizona per vagliare alcune possibili minacce. Stato d’allerta, ma nessuna segnalazione di pericolo al momento, in Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut e Maryland. Le compagnie aeree Delta, Southwest, United, Alaska e American, hanno annunciato che a tutti i passeggeri diretti a Washington non sarà permesso trasportare armi, anche con il bagaglio da spedire.

Attacco al Campigoglio, arrestate altre due persone. Uno è un pompiere in pensione

Un ex studente di moda e un vigile del fuoco in pensione sono stati arrestati a New York con l’accusa di aver partecipato all’assalto del palazzo del Congresso. Entrambi vivono a Long Island. Nicolas Moncada è stato arrestato dopo aver fatto una diretta sui social in cui ha documentato dall’interno l’assalto al Campidoglio. Sono stati i suoi ex compagni del Fashion Institute of Technology a riconoscerlo e a segnalarlo alla polizia. Moncada aveva pubblicato su Instagram un selfie scattato fuori dall’ufficio della Speaker della Camera, Nancy Pelosi. L’altro arrestato è Thomas Fee, che ha lasciato il corpo dei vigili del fuoco dopo ventidue anni di servizio. L’Fbi è risalito a lui attraverso una foto che Fee aveva pubblicato sui social, scattata all’interno di Capitol Hill. Sul post, aveva scritto di essere in “prima linea” tra i manifestanti.

Il volontariato del presidente eletto

Nel giorno in cui in America si celebra Martin Luther King, Biden e la moglie Jill hanno passato una quarantina di minuti come volontari in un centro di Filadelfia, Pennsylvania, per dare da mangiare ai bisognosi. I Biden hanno impacchettato pacchi alimentari a Philabundance, la più grande organizzazione della città. Quello che mercoledì giurerà da 46 presidente degli Stati Uniti, ha impacchettato lattine di legumi e altre confezioni. mentre Jill si occupava di aggiungere pacchi di riso. La futura vicepresidente Harris, farà da volontaria a Washington nel corso della giornata, assieme al marito, Doug Emhoff.

500 mila dollari per le pulizie della Casa Bianca

Una pulizia approfondita della Casa Bianca per il passaggio da Trump al nuovo inquilino inizierà non appena il presidente uscente lascerà il 1600 Pennsylvania Avenue e si protrarranno per ‘6 ore di fuoco’. Il costo sarà di 500.000 dollari e includerà, per la prima volta, l’arrivo di società esterne che si andranno ad aggiungere al personale della Casa Bianca. Per la ‘2021 Inaugural Cleaning’ sono stati firmati contratti per 127.249 dollari, per la pulizia dei tappeti 44.038 e per quella delle tende 29.523 dollari. La Casa Bianca è stata teatro di tre diversi focolai di Covid-19.

Nessuna lettera da Trump a Biden

Nessuna lettera per il successore lasciata sul Resolute Desk, la scrivania dello Studio Ovale. Potrebbe essere l’ultima tradizione rottamata da Trump che, secondo quanto riportano alcuni media, starebbe ancora valutando se prendere carta e penna e lasciare a Biden almeno un saluto, come fece Barack Obama con lui nel 2017 e come da sempre hanno fatto i presidenti uscenti degli Stati Uniti. Ma The Donald, che non ha concesso la vittoria e non ha mai incontrato Biden dopo le elezioni, sarebbe restio a qualunque atto che possa apparire come un passaggio di consegne.

Spazio alle minoranze nel governo

Con la presidenza Biden, si insedierà a Washington un’amministrazione composta al 50% da persone di origini africane o asiatiche, con una netta differenza rispetto a quella uscente, composta a stragrande maggioranza da bianchi. E’ quanto emerge da un’analisi delle nomine di Biden fatta dalla Cnn che sottolinea come l’amministrazione Biden si profila come la più “diverse” della storia politica americana, superando il precedente record dell’amministrazione Obama il cui 42% erano persone di colore. I leader per i diritti civili hanno lodato Biden per aver mantenuto la promessa di creare un’amministrazione che rifletta i cambiamenti demografici del Paese, a partire da Kamala Harris, prima donna vice presidente e prima persona afroamericana e di origine asiatica a ricoprire questo incarico.

Rubò il laptop a Pelosi, “Voleva venderlo ai russi”

Gli uomini dell’Fbi indagano su una donna che il 6 gennaio è stata immortalata dalle immagini tra i rivoltosi entrati in Congresso e che avrebbe rubato un laptop dall’ufficio della speaker della Camera. Secondo la segnalazione di un conoscente la donna, residente in Pennsylvania, avrebbe quindi tentato di spedire il personal computer a un amico in Russia, con l’intento di venderlo poi all’intelligence di Mosca.