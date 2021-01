I diamanti costituiscono vere e proprie forme di investimento, perché il loro valore non dipende dalle oscillazioni del mercato ed è quindi stabile e costante nel tempo. Per questo motivo, la vendita di diamanti usati può essere una scelta lungimirante, ma molto delicata: richiede infatti una riflessione accurata e solide competenze specifiche nel settore, in modo da conoscerne con esattezza il valore reale e di conseguenza il prezzo. Vediamo dunque come si valuta un diamante usato e a chi rivolgersi per la vendita.

Come si valuta un diamante usato

La quotazione dei diamanti usati viene effettuata nello stesso modo di quella dei diamanti nuovi. Esiste infatti un metodo universalmente riconosciuto che, attraverso l’osservazione e l’analisi di determinate caratteristiche, consente l’esatta individuazione del valore commerciale di queste gemme. I parametri di valutazione sono 4:

Peso : si misura in carati che sono un elemento importante nella vendita diamanti usati. A questo proposito, è importante sapere che il prezzo non aumenta in modo lineare con l’aumentare del peso.

: si misura in carati che sono un elemento importante nella vendita diamanti usati. A questo proposito, è importante sapere che il prezzo non aumenta in modo lineare con l’aumentare del peso. Purezza : è definita dall’assenza delle cosiddette inclusioni, ovvero fessure, perforazioni o sfaldature, impercettibili ad occhio nudo. Queste infatti possono ostruire il passaggio della luce e quindi diminuire la brillantezza della gemma.

: è definita dall’assenza delle cosiddette inclusioni, ovvero fessure, perforazioni o sfaldature, impercettibili ad occhio nudo. Queste infatti possono ostruire il passaggio della luce e quindi diminuire la brillantezza della gemma. Colore : i diamanti, in base a impurità e difetti strutturali, presentano tonalità diverse che variano dal bianco al giallo. Il valore aumenta in proporzione alla trasparenza della pietra, ma anche in base alla rarità della colorazione.

: i diamanti, in base a impurità e difetti strutturali, presentano tonalità diverse che variano dal bianco al giallo. Il valore aumenta in proporzione alla trasparenza della pietra, ma anche in base alla rarità della colorazione. Taglio: il modo in cui viene effettuata questa operazione influenza in maniera significativa la lucentezza della pietra. È importante infatti che vengano rispettate determinate proporzioni, soprattutto quando lo scopo della valutazione è la vendita diamanti usati: un taglio accurato agevola la capacità della pietra di trasmettere la luce e così assicura una brillantezza maggiore.

Questo procedimento consente dunque di valutare il diamante usato in maniera oggettiva e sicura, classificandolo in base alle sue qualità osservabili. Per stabilirne il prezzo è possibile poi consultare il listino Rapaport, ovvero il listino ufficiale e internazionale della Borsa di Anversa. Aggiornato settimanalmente, esso indica il valore sul mercato dei diamanti, suddivisi per fasce di caratura, colore e purezza.

Perché rivolgersi ad un esperto

Conoscere con certezza il valore reale dei propri preziosi è fondamentale per evitare errori e di conseguenza perdite economiche ingenti, soprattutto quando si vuole procedere con la vendita diamanti usati. La quotazione è un’operazione complessa e delicata, che richiede una strumentazione adeguata e una comprovata esperienza nel settore. Per questo motivo, se si ha intenzione di vendere un diamante usato, è molto importante rivolgersi a gemmologi esperti, capaci di assicurare una valutazione efficace e affidabile, grazie alle loro approfondite conoscenze nel campo.

Affidarsi a dei professionisti significa infatti ottenere una quotazione oggettiva e realistica, assicurandosi il massimo del guadagno possibile e dunque una vendita soddisfacente.

È necessario pertanto scegliere una realtà professionale seria e autorevole, dotata di un team di gemmologi che supportino il cliente in tutti i passaggi in maniera puntuale e precisa.

