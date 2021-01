UNA SOCIETÀ INGOZZATA DI ZUCCHERO NEL CORPO E NELLA MENTE – Andrea Cionci

Spread the love

Invecchiamento precoce, obesità, ottundimento dei sensi e dell’intelligenza sono solo alcuni degli effetti terribili causati da un eccesso di zucchero.

Ma questi effetti degenerativi che lo zucchero ha sul nostro corpo sono così diversi da quelli che lo stesso produce nella società intera, nella mente delle persone? La risposta è no secondo il giornalista, scrittore e storico d’arte Andrea Cionci intervistato su #Byoblu24.

Il giornalista affronta il tema in un articolo dal titolo “Una società ingozzata di zucchero nel corpo e nella mente”, uscito su Libero quotidiano.

“Esiste una certa cultura mediatica politica, che si riverbera in tutti gli aspetti della vita umana, improntata a qualcosa che deve essere a tutti i costi dolce. Gli altri sapori della vita, che sono il salato, l’aspro, vengono bannati” spiega il giornalista.

E così esiste un pensiero unico sempre “morbido ed educato, gentile” dove la predominanza dello zucchero è comprensibile. Un processo, quello in atto, amplificato nell’ultimo periodo ma non affatto recente: “basti pensare alla locuzione latina Panem et circenses (pane e [giochi] circensi).

Claudio Messora