un-patentino-per-i-vaccinati,-l’idea-della-regione-lazio

Una sorta di lasciapassare per le persone vaccinate, un patentino di immunità senza il quale non sarà possibile accedere ai ristoranti, alle piscine, ai cinema, ai teatri.

L’idea arriva dalla Regione Lazio, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato spiega con entusiasmo il progetto: “Potrebbe diventare come la cuffia per nuotare in piscina. Chi ce l’ha entra in vasca, chi non ce l’ha resta fuori”, ha detto. E c’è già una data, seppur presunta: metà febbraio, quando i richiami delle prime dosi di vaccino saranno stati completati e pian piano saranno ammesse tutte le fasce di popolazione. Per attivare il “patentino di immunità” basterà andare sul sito SaluteLazio e scaricarlo sul proprio fascicolo sanitario o lo si potrà fare tramite un’app che gli informatici stanno ultimando. Servirà lo Spid, il sistema di identità digitale.



Parlamento e Governo dovrebbero determinare le prerogative e i limiti di questo certificato, eppure proprio dall’Esecutivo, e dalla bocca del premier Giuseppe Conte, è stato più volte ribadito che il vaccino contro il Covid non sarà obbligatorio.

Un provvedimento incostituzionale?

Non sarà obbligatorio, ma se sarà necessario per poter svolgere molte attività, compresi gli spostamenti, è chiaro che la non obbligatorietà diventa un bluff. E c’è poi una questione di non poco conto: una idea di questo tipo potrebbe configgere con alcuni importanti diritti costituzionali? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Erich Grimaldi: “Un provvedimento che discrimina i non vaccinati sarebbe assolutamente illegittimo e violerebbe sia l’articolo 2 sia l’articolo 13 della Carta Costituzionale. È evidente – continua l’avvocato Grimaldi – che ai senso dell’articolo 32 della Costituzione a nessuno può essere imposto un trattamento sanitario se non per legge statale e in nessun caso la legge può violare i limiti che sono imposti dal rispetto della persona umana”.

Sono quindi molti i dubbi espressi anche da alcuni avvocati, vedremo se rimarrà solo una idea o se davvero soltanto chi decide di vaccinarsi contro il Covid potrà immediatamente tornare alla vita normale.

Claudio Messora