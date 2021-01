TG BYOBLU24 | 19 gennaio 2021 | EDIZIONE 19.00

19/01/2021 Alcune notizie del TG di oggi:

Se n’era già parlato in Campania, adesso in maniera più concreta se ne parla nel Lazio: l’idea è di un patentino di immunità per coloro che hanno fatto il vaccino anti Covid, una sorta di lasciapassare per poter svolgere alcune attività, dalla palestra al cinema al teatro. È ancora soltanto un’idea ma si ipotizza addirittura una data, quella di metà febbraio.

Alcuni eurodeputati hanno rivelato la modalità con cui la Commissione europea ha deciso di rendere pubblico il contratto sottoscritto con la multinazionale CureVac, una delle tante aziende che è stata scelta per produrre il vaccino contro il Covid. Secondo questi eurodeputati sarebbero stati concessi solo 50 minuti per leggere solo alcune parti del contratto.

In Polonia il Governo vuole introdurre una legge che prevede multe severe per le piattaforme social che bloccano o rimuovono post e profili degli utenti. Secondo la legge gli utenti dei social potranno fare appello al Consiglio per la libertà di parola e se Facebook, Twitter ed altre piattaforme dovessero bloccare gli account o rimuovere i post che non violano la legge polacca, potrebbero essere costretti a pagare multe fino a 13,35 milioni di dollari.

Claudio Messora