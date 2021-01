“solo-50-minuti-per-leggere-il-contratto-sul-vaccino”,-la-confessione-di-alcuni-eurodeputati

Continuano ad accumularsi notizie sul vaccino contro il Covid19 che ne evidenziano una caratteristica fondamentale: e cioè l’assenza di trasparenza nella sua produzione, sperimentazione e distribuzione. Eppure ogni dubbio che è lecitamente sollevato viene immediatamente riposto in un cassetto ed etichettato come prova di scarsa fiducia nella scienza. Quando però questi dubbi vengono confermati anche dai rappresentanti delle istituzioni europee cosa occorre fare?

Nessuna chiarezza sul contratto con la CureVac

È il caso dell’eurodeputato belga Marc Botenga, esponente del gruppo parlamentare La Sinistra e del Partito del Lavoro del Belgio, che ha recentemente rivelato le discutibili modalità con cui sono stati resi noti i contratti tra la Commissione europea e alcune case farmaceutiche.

In particolare l’eurodeputato belga parla del contratto sottoscritto tra la CureVac e la Commissione europea che prevedrebbe la vendita di 225 milioni di dosi iniziali più 180 milioni di dosi in un periodo successivo.

Numeri importanti che richiedono naturalmente cifre importanti da pagare da parte della comunità europea. Quanto ha speso nel dettaglio la Commissione europea? In realtà non è molto chiaro, come non sono del tutto chiare eventuali clausole ed eccezioni.

L’europarlamentare belga rivela infatti che sarebbero stati concessi solo 50 minuti per esaminare il contratto. Il tutto rigorosamente senza la possibilità di fare foto, senza poter prendere appunti e all’interno di una stanza sigillata. Metodi incompatibili con un sistema democratico che vengono però confermati anche da altri eurodeputati.

Se la scienza è infallibile quale necessità c’è di nascondere il contratto

A dirlo è stata infatti anche l’eurodeputata francese dei Verdi Michéle Rivasi.

Ho fatto sei ore di treno per andare in questa reading room. Sulle cifre accordate ai produttori non c’è nulla; sui luoghi di produzione, non c’è nulla; sui prezzi, non c’è nulla.

Così l’eurodeputata descrive la modalità di lettura concessa da parte della Commissione europea, aggiungendo come non esista nemmeno chiarezza su chi debba rispondere degli eventuali effetti collaterali causati dal vaccino.

Questi metodi sembrano però essere di casa a Bruxelles, visto che gli eurodeputati testimoniano come lo stesso approccio era stato usato per rendere noti i termini dell’accordo di libero scambio tra Stati Uniti ed Unione europea, il TTIP.

Trattato poi momentaneamente messo da parte a causa dell’opposizione da parte dell’opinione pubblica europea. Insomma ci si chiede perché, a fronte dei proclami sull’infallibilità della scienza, ci sia questa scarsa propensione alla trasparenza per un prodotto da cui dipende la salute di milioni di persone.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €70.472 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora