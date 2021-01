Spread the love











I vertici della Rai si sono riuniti nuovamente per capire come organizzare il 71° Festival di Sanremo: no alla nave ma sì al pubblico, e le date sono state ufficialmente confermate. Ecco tutti gli ultimi dettagli sulla prossima edizione del Festival canoro più seguito d’Italia. Le date sono ufficialmente confermate, il pubblico sarà presente ma […]

L’articolo Sanremo 2021, confermate le date con una sorpresa: sì al pubblico ma senza nave proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...