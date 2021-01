saluzzo:-chiuso-dai-carabinieri-un-bar-per-violazione-delle-misure-di-contenimento-covid

Nella giornata di ieri, lunedì 18 gennaio, il carabinieri, della compagnia di Saluzzo, hanno predisposto la chiusura di un bar saluzzese, a causa della violazione delle misure di contenimento imposte dalle normative vigenti.

I carabinieri, la cui stazione, dista di poche decine di metri dal bar in questione, hanno notato all’interno del locale, un numero elevato di clienti, situazione che li ha portati ad intervenire immediatamente.

“All’interno del locale –riferisce il Capitano Beltempo, alla guida della compagnia di Saluzzo – i militari hanno verificato che erano presenti clienti in numero, due o tre volte superiore alle misure di contenimento Covid prestabilite, situazione inaccettabile“.

A tal proposito, è stata predisposta una sanzione pecuniaria sia per il bar, che per i clienti presenti all’interno, i quali, secondo le dichiarazioni, non rispettavano la distanza interpersonale di un metro, così come stabilito. A ciò si aggiunge una pena accessoria che preclude la chiusura di 5 giorni, sulla quale deve però esprimersi la prefettura, la quale, tramite ratifica può aumentare la chiusura dell’attività fino ad un massimo di 30 giorni.