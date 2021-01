romina-power-e-il-ricordo-di-milano:-da-pelle-d’oca

Romina Power, la famosa cantante nonché attrice esprime nostalgia di un ricordo nel capoluogo lombardo attraverso un post pubblicato su Instagram.

Romina Power (websource)

Romina Power è un’artista statunitense naturalizzata italiana, nota al pubblico nostrano anche grazie alla relazione avuta in passato con Al Bano. Nata appunto a Los Angeles si trasferì con la famiglia in Italia all’età di 9 anni.

In seguito verso la metà degli anni sessanta si spostò in Inghilterra accompagnata dalla madre. Proprio in terra britannica fece il suo esordio cinematografico all’età di 13 anni partecipando addirittura a 14 film nel giro di soli 4 anni.

Nel 1967, a Roma, conobbe sul set il celebre cantante Albano Carrisi durante le riprese del film musicale “Nel Sole”. Il titolo è tratto dall’omonimo pezzo dell’artista pugliese con il quale aveva appena spopolato nelle vendite raggiungendo quasi il milione e mezzo di copie vendute.

I due si sposarono poi nel 1970, mettendo anche alla luce 4 figli. Romina proseguì la sua carriera artistica quasi interamente insieme al marito, con il quale partecipò anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston. Insieme i due artisti hanno vinto l’edizione del 1984 con il brano “Ci sarà”.

In seguito il matrimonio iniziò ad andare non più nel verso giusto finché giunse il divorzio, con la conseguente separazione artistica. Infatti per ben 16 anni Al Bano e Romina non calcarono più il palcoscenico insieme, fino alla riunione del 2013 con tre concerti in Russia.

Romina Power e la nostalgia di un caro ricordo

La sua popolarità ha permesso a Romina negli ultimi anni di avere anche un forte riscontro sui social. La cantante è infatti molto attiva su Instagram dove condivide con i suoi fans stralci della sua vita privata.

Un post da lei recentemente condiviso ha attirato l’attenzione del suo pubblico, apparendo in una versione di sé stessa che non vedevamo da anni. L’artista infatti ha pubblicato una foto datata 1969, che la ritrae giovanissima in sala di incisione con una chitarra tra le mani.

La Power ripercorre i suoi primissimi passi nel mondo della musica abbandonandosi alla nostalgia di un carissimo ricordo. Il post in questione ricorda il giorno in cui ha inciso il suo primo 45 giri a Milano, nel quale compaiono le canzoni “Acqua di mare” e “Messaggio”.

Con il primo dei due brani ottenne un grandissimo successo, vincendo nello stesso anno il Festivalbar nella sezione “disco verde”. La canzone sul retro “Messaggio” è invece una ballata in stile folk, genere molto apprezzato da Romina stessa.