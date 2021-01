ocigo-e-gli-altri-etilometri-smart.-si-mettono-in-allarme-con-due-sorsi-di-vino

Bastano due sorsi di vino per metterlo in allarme. E non parliamo del Primitivo di Manduria, ma di un Soave veneto che non supera il 12% in gradazione alcolica. Il lavoro del Ocigo, uno degli etilometri smart più evoluti, del resto è proprio questo: misurare con precisone l’alcool che abbiamo in corpo e avvertire quando non è proprio il caso di mettersi al volante. Leggero, le dimensioni sono quelle di un sigaro, si connette allo smartphone via bluetooth. Basta soffiare per alcuni secondi per avere il responso che ovviamente può cambiare a parità di alcool assunto secondo il fisico della persona che sta eseguendo il test. Premiato al Consumer Electronics Show di Las Vegas ad inizio 2020, e costruito ad Aix-en-Provence dalla Olythe, l’Ocigo tiene consto dei limiti di legge in fatto di tasso di alcolemia consentito quando si guida dei vari Paesi europei. Costa però: 249 euro.

Rispetto ai modelli più semplici, online se ne trovano alcuni relativamente affidabili come il Drivaid a meno di 30 euro, la sua particolarità sta nelle funzioni offerte dalla app che tiene conto di tutte le misurazioni fatte e offre consigli su come abbassare il livello di alcool nel sangue nel caso si sia superata la soglia consentita, mangiando ad esempio, e dando un’indicazione di quanto bisogna aspettare prima di riprendere il volante. E’ un po’ lento a mettersi in funzione, costa parecchio e la app potrebbe fatta meglio. Ma si possono stabilire diversi profili, impostare test periodici e può esser usato sia da aziende nel campo dei trasporti sia da privati. E poi, se volete un etilometro smart, è una delle poche soluzioni disponibili.