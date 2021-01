Spread the love











Andrea Roncato ospite a LIVE Non è la D’Urso ha svelato dettagli su come sarebbe andata realmente la sua rottura con Stefania Orlando, il web non ci sta e sui social lo accusa. Ecco che cosa è successo. Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, è stato ospitato nell’ultima puntata del talk pomeridiano di Canale […]

L’articolo Non è la D’Urso, Andrea Roncato parla della rottura con Stefania Orlando: web in rivolta proviene da Leggilo.org.

