Nel ristorante di un ospedale thailandese il menu è a base di cannabis

Tra i piatti del Chao Phya Abhaibhubejhr a Prachinburi: frittura di foglie di marijuana e zuppa con germogli di cannabis. Il che è possibile perché la Thailandia ha rimosso la pianta dalla lista dei narcotici

(Foto: Helen Sessions / Alamy / IPA)

Foglie di marijuana fritte, “pane ridacchiante” e zuppe con germogli di cannabis sono alcuni dei piatti che si possono assaggiare nel ristorante di un ospedale thailandese. Sono stati inseriti nel menu a partire da questo mese, quando la Thailandia ha rimosso la cannabis (che era già stata legalizzata per uso medico nel 2018) dalla lista dei narcotici, permettendo ad aziende autorizzate, come gli ospedali appunto, di coltivarla e di utilizzarla.

Il menu degno dei migliori coffee shop di Amsterdam viene servito al ristorante del Chao Phya Abhaibhubejhr a Prachinburi, nella Thailandia dell’Est. I divertenti nomi dei piatti, come “insalata danzante con gioia”, stanno attirando parecchi curiosi che vogliono provare la sensazione di benessere procurata dal pane fritto condito con carne di maiale e una foglia di marijuana o dall’insalata croccante di cannabis servita con carne di maiale macinata e verdure tritate.

“Le foglie di cannabis possono migliorare l’appetito e far dormire bene le persone, oltre ad aiutare l’umore”, ha spiegato a Reuters Pakakrong Kwankao, la dottoressa che è a capo del progetto. Nelle piante fresche ci sono quantità molto basse di thc, il principio attivo della cannabis, ma per evitare un consumo eccessivo il ristorante ha fissato un limite massimo di cinque foglie per cliente. “Se hanno una bassa tolleranza, allora possono scegliere il piatto con solo mezza foglia”, ha aggiunto Kwankao, ricordando che le donne incinte e chi ha particolari problemi di salute dovrebbero stare alla larga dalle specialità alla ganja.

Secondo l’esperta, questa sperimentazione segna un ritorno alle tradizioni del passato culinario della Thailandia. Prima che la cannabis venisse bandita era, infatti, usata sia come erba aromatica in cucina sia come rimedio naturale.