Spread the love











Live non è la D’Urso confronto di fuoco tra Guenda Goria e Filippo Nardi, dopo l’espulsione del vippone dal Gf Vip per alcune frasi inopportune contro Maria Teresa Ruta, torna in sua difesa la figlia Guenda, “sbagliare è umano perseverare è diabolico” ecco cosa è successo Nella puntata di ieri sera di Live Non è […]

L’articolo Live non è la D’Urso: Guenda Goria infuriata con Filippo Nardi “ci sei o ci fai?” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...