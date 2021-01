“la-vita-in-diretta”-l’inviata-fa-il-dito-medio-e-matano-prima-la-difende-poi-messo-alle-strette-dice-“no-comment-…”

Spread the love











Alberto Matano è un professionista serio e questo ha avuto modo di dimostrarlo in tante occasioni. Per lui la sua squadra di lavoro è molto importante e non si è mai tirato indietro dal difendere, ove ce ne fosse stato bisogno, l’operato dei suoi inviati, sia quando qualcuno li ha disturbati sul campo, cosa che è accaduta proprio recentemente quando un ragazzo ha ripreso una sua inviata mentre questa faceva un servizio sulle feste organizzate in tempo di covid, sia quando qualcuno ha criticato il modo di fare di qualche inviato.

L’inviata fa il diro medio ma Matano prosegue senza interrompersi

Il 14 gennaio scorso Alberto Matano ha dato la linea ad una sua inviata, Lucia Loffredo, che, inspiegabilmente, ad un certo punto ha fatto, per ben due volte il gesto del dito medio. Alberto Matano non si è scomposto neppure per un momento ma ha proseguito facendo finta di nulla.

Poiché il caso Corona a Carta bianca ha sollevato un gran polverone i telespettatori si aspettavano, per un senso di giustizia e di equità che qualcuno prendesse provvedimenti dopo quel gesto ma in Rai non è accaduto nulla.

Striscia consegna il Tapiro d’Oro a Matano

Ieri, Valerio Staffelli, storico inviato del tg satirico Striscia la notizia ha consegnato ad Alberto Matano il Tapiro d’Oro per questa vicenda dell’inviata che ha fatto il dito medio mentre era in onda e lo ha ripetuto per ben due volte anche con stizza e Matano, interrogato sul motivo della sua indifferenza rispetto al momento che per i telespettatori è stato alquanto imbarazzante, ha risposto così: «Non mi sono accorto di niente, ma posso assicurare che non era un gestaccio: la collega stava solo indicando all’operatore di seguirla. Aveva il microfono in mano e le era rimasto quel dito…».

Ma Striscia, che ha mandato in onda anche i momenti che l’operatore della rai ha evitato di mandare ha mostrato come l’inviata fosse molto nervosa e che , con quel gesto, si stava rivolgendo a qualcuno che non si sa chi sia, presumibilmente un disturbatore come ce ne sono tanti.

A quel punto, Alberto Matano, incalzato dalle domande di Staffelli, si è trincerato dietro un “no comment” e così si è capito che il conduttore di “Vita in diretta” sa esattamente cosa è successo e perchè l’inviata si è comportata in quel modo, ma facendo il gioco di squadra ha preferito coprirla fino alla fine.

