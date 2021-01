in-polonia-multe-salate-per-i-social-che-censurano

Il blocco dei profili social del presidente Donald Trump ha creato sconcerto nel mondo, e non solo in quella parte di opinione pubblica che direttamente lo sostiene.

In Polonia il ministro della giustizia Zbigniew Ziobro ha fatto sapere che i colossi dei social media potrebbero incorrere in multe salate qualora dovessero bloccare o rimuovere post e profili che ritengono offensivi.

Secondo la legge gli utenti dei social potranno fare appello al Consiglio per la libertà di parola, un’istituzione composta da cinque membri che avrà il compito di ricevere le denunce di censura da parte degli utenti, e se Facebook, Twitter ed altre piattaforme dovessero bloccare gli account o rimuovere i post che non violano la legge polacca, potrebbero essere costretti a pagare multe fino a 50 milioni di zloty (13,35 milioni di dollari). La legge è stata presentata prima del blocco dei profili social di Trump.

Al ministro della giustizia fa eco il primo ministro Mateusz Morawiecki il quale proprio sul suo profilo facebook ha scritto: “Sono cresciuto in mezzo a persone per le quali la libertà era il valore più alto. Per quasi cinquant’anni siamo vissuti in un paese in cui la censura era la normalità, in cui il Grande fratello ci diceva come vivere e come dovevamo pensare. La censura non può essere accettata! Tutti hanno diritto alla libertà di parola e la Polonia proteggerà questo diritto”.

Nonostante i buoni propositi non mancano però le critiche. In molti in Polonia si chiedono come mai un governo che dice di voler proteggere la libertà di parola sia invece pronto a limitare la libertà dei cittadini per far fronte all’emergenza sanitaria.

Ricordiamo che in Polonia è in vigore il lockdown da 10 mesi, con pesanti ripercussioni su ampi settori dell’economia.

Claudio Messora